Napi 30 ezer lépés, egy hátizsák és rengeteg kérdés – Csaba gyalog megy Rómába
Az egykori futár és kaszinói dolgozó ma már nemcsak az utakat járja, hanem saját belső útját is keresi. Gyalog Rómába menni nem kis vállalás, de menni fog Csabának, hiszen otthon már csak a hajléktalanság várná.
Minden út Rómába vezet? Talán igen, talán nem. Még Csaba sem tudja, hogy eljut-e odáig egyáltalán, de úton van, annyi biztos. Nem csak az a feladat, hogy elérjen gyalog Rómába és megtegyen napi 30 ezer lépést, de lelkileg és szellemileg is változnia kell. A fél éve hajléktalanná vált 34 éves fiatalember három hete indult útnak Budapestről, most a magyar-szlovén határon állva nehéz döntést kell meghoznia. Elhagyja-e a biztos rosszat a bizonytalanért?
Túlélésből szabadság, Csaba elindult gyalog Rómába
Benke Csaba április másodikán indult el Budapestről. Egy olyan életből, aminek már nem látta értelmét. Keresi az utat és önmagát. A 34 éves fiatalember, abban a korban van, amikor egy férfi egyébként is keresi a válaszokat, és nagy döntések előtt áll.
Itt állok a határtól 15 kilométerre, és nem tudom átlépjem-e. Az utolsó, futárként keresett pénzemből vagyok, és jelen pillanatban nem is gondolkozom azon, hogy vajon miből élek majd, ha az elfogy. Nem félek a munkától, hajléktalanként sem az utcán éltem, csak három napot aludtam az ég alatt. Mindig összehoztam annyit, hogy pár napra legyen fedél a fejem felett
– meséli Csaba.
Csaba volt már póker dealer kaszinókban, mosogatott, futárkodott, elvállalt mindent, hogy megéljen. Most sem fél semmitől, ha átlépi a határt, akkor is boldogulni fog, beszél angolul, kicsit németül és tanul olaszul, szlovénül is. Az úton haladni, egyik faluból a másikba, komoly szervezést igényel. Sátor, hálózsák és személyes holmik, mind a hátán cipelve, így halad Csaba előre, napról napra. A higiénia, az élelem, a víz, a telefon töltése is kalandos módon megoldható csak.
A vasútállomásokon szoktam vizet venni, ott használom a WC-t is. A telefonomat is ott töltöm fel, aztán irány az országút
– mondja el a Metropolnak Csaba, aki a Youtube-on és a TikTok-on indított csatornát, hogy videonaplóban tudassa az érdeklődőkkel, merre tart az úton. Az országúton és önmaga felé is. Támogatói is akadnak, akik kisebb összegekkel segítik az útján, bár ő nehezen fogadja el az anyagi segítséget. Azt mondja, sokkal inkább lelki támogatásra van szüksége most, így félúton a jövője felé.
