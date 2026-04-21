Napi 30 ezer lépés, egy hátizsák és rengeteg kérdés – Csaba gyalog megy Rómába

Minden út Rómába vezet? Talán igen, talán nem. Még Csaba sem tudja, hogy eljut-e odáig egyáltalán, de úton van, annyi biztos. Nem csak az a feladat, hogy elérjen gyalog Rómába és megtegyen napi 30 ezer lépést, de lelkileg és szellemileg is változnia kell. A fél éve hajléktalanná vált 34 éves fiatalember három hete indult útnak Budapestről, most a magyar-szlovén határon állva nehéz döntést kell meghoznia. Elhagyja-e a biztos rosszat a bizonytalanért?

Gyalog Rómába. Csaba hátrahagy mindent (Fotó: Benke Csaba)

Túlélésből szabadság, Csaba elindult gyalog Rómába

Benke Csaba április másodikán indult el Budapestről. Egy olyan életből, aminek már nem látta értelmét. Keresi az utat és önmagát. A 34 éves fiatalember, abban a korban van, amikor egy férfi egyébként is keresi a válaszokat, és nagy döntések előtt áll.

Itt állok a határtól 15 kilométerre, és nem tudom átlépjem-e. Az utolsó, futárként keresett pénzemből vagyok, és jelen pillanatban nem is gondolkozom azon, hogy vajon miből élek majd, ha az elfogy. Nem félek a munkától, hajléktalanként sem az utcán éltem, csak három napot aludtam az ég alatt. Mindig összehoztam annyit, hogy pár napra legyen fedél a fejem felett

– meséli Csaba.

Csaba futár biciklije, amelyet néhány éve saját maga festett le (Fotó: Benke Csaba)

Csaba volt már póker dealer kaszinókban, mosogatott, futárkodott, elvállalt mindent, hogy megéljen. Most sem fél semmitől, ha átlépi a határt, akkor is boldogulni fog, beszél angolul, kicsit németül és tanul olaszul, szlovénül is. Az úton haladni, egyik faluból a másikba, komoly szervezést igényel. Sátor, hálózsák és személyes holmik, mind a hátán cipelve, így halad Csaba előre, napról napra. A higiénia, az élelem, a víz, a telefon töltése is kalandos módon megoldható csak.

A vasútállomásokon szoktam vizet venni, ott használom a WC-t is. A telefonomat is ott töltöm fel, aztán irány az országút

– mondja el a Metropolnak Csaba, aki a Youtube-on és a TikTok-on indított csatornát, hogy videonaplóban tudassa az érdeklődőkkel, merre tart az úton. Az országúton és önmaga felé is. Támogatói is akadnak, akik kisebb összegekkel segítik az útján, bár ő nehezen fogadja el az anyagi segítséget. Azt mondja, sokkal inkább lelki támogatásra van szüksége most, így félúton a jövője felé.