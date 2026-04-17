„Mindent otthagytam” – 60 nap alatt omlott össze Dávid élete
Tíz év kapcsolat, házasság, közös otthon, biztos megélhetés - ilyen volt a magyar férfi élete Angliában. Majd egyik napról a másikra Dávid mindenét elvesztette. Hogy lehet túlélni ennyi veszteséget ilyen rövid idő alatt? Dávid új életet kezdett, és megfogadta, újból talpra áll, a nulláról.
Mit hoz a hó, a síelés egy átlagos téli napon? Általában örömet. Kivéve Dávidnak, aki egy decemberi síelős vakáción elvesztette a jövőképét, amikor felesége bejelentette, hogy válni akar. Ma már mindketten elismerik, jó döntés volt, hogy tíz év után elengedték egymás kezét, de Dávid élete fenekestül felfordult és nem csak a feleségét, de mindenét elvesztette 60 nap alatt.
Dávid mindenét elvesztette 60 nap alatt
Jelek mindig vannak egy kapcsolat végéhez közeledve, Dávidéknál is voltak. Az, hogy ki volt az, aki kimondta, hogy vége ma már nem is fontos, hiszen mindketten új életcélokat keresve próbálnak boldogulni.
Elköltöztem a barátomhoz, amint hazaértünk a síelésből. Mindent otthagytam: a lakásunkat, az autót, és a közös oroszlánnyulunkat is. Így tartottam férfiasnak a dolgot, 10 év együttlét és két és fél éves házasság után így helyes. Akkor még azt hittem, hogy a cégem megmarad és úgyis lesz bevételem. Rosszul hittem.
– meséli Dávid mosolyogva.
A pár Angliában ismerkedett meg, ott is éltek végig. Dávidnak egy jól menő futárcége volt egészen addig, amíg egy napon, néhány héttel a szétköltözés után egy meetingen közölték vele, hogy a munkájának is vége, és ezzel megszűnt minden bevételi forrása.
Bementem a megbeszélésre, ahol bejelentették, hogy nincs szükség tovább a futáraimra. Na ott azért megrendültem kissé, de talán ez is jel volt, hogy teljesen új életet kell kezdenem. Egyébként sem volt kreatív munka, én pedig egy alkotó ember vagyok.
– látja meg a jót ebben is a férfi, aki a hír után nagy döntésre szánta el magát.
Nem volt választásom. Anyagilag bizonytalan helyzetbe kerültem, úgy gondoltam, hogy ennél rosszabb már úgysem lehet, úgyhogy irány Spanyolország. Mivel egy bőrönddel jöttem el a feleségemtől, nem volt gond a költözéssel. Kiszámoltam mindent, annyi pénzem maradt, hogy kivegyek egy albérletet, és két hónapig kihúzzam. Közben már építettem az online vállalkozásomat, és meghatároztam magamnak, hogy amíg kitart a pénzem, addig beindítom az új bevételi forrásomat is. Nem sokáig tart ki, csak két hóapig. Nem kell koldulnom, de például inkább az erdőbe járok farönköket emelgetni, hogy ne kelljen az edzőteremért fizetni.
– mondja nevetve Dávid. Hozzáteszi:
Arra fókuszálok, ami jó bennem, a pozitív dolgokra és arra, hogy minél többet kihozzak magamból. Mert én nagyon hiszek magamban, egész életemben mindig volt önbizalmam, és mindig tudtam, hogy bármikor bármilyen rossz lesz, és újra kell kezdeni, vagy valamit így elveszitek, akkor újra meg tudom csinálni. Volt már ilyen, hogy nulláról kezdtem, és sikerült újból feljutni a csúcsra.
– mondja büszkén Dávid. A férfi azt mondja, a kapcsolata miatta romlott meg, elismeri és sokat tanult a következményekből.
Nem ijedek meg semmitől. Bármilyen munkát elvállalok, ha úgy adódik, öt nyelven beszélek és nem ijedek meg semmilyen nehézségtől. A jó Istennek célja van velem, hiszen az anyagi biztonságból, az angliai jólétből Valencia mellé küldött engem, hogy itt találjam meg önmagam és a boldogságomat. Felálltam, és tovább megyek, csakis előre és felfelé. A nulláról, határ a csillagos ég!
– néz bátran a jövő elé a férfi.
Dávid a TikTok-on is brand-et épít, „Rise mode on” vagyis „Felemelkedés bekapcsolva”. Ehhez weboldal is készül, ahol Dávid megosztja a tapasztalatait. A TikTok-on közösségépítésbe kezdett, hogy egy egymást támogató csoportot hozzon létre.
Ez olyan, mint egy kapcsoló. Az én filozófiám az, hogy amikor ezt a gombot megnyomod, nincsenek többé kifogások, csak fegyelem, munka és fejlődés van, hozzon bármit is az élet, én biztosan talpon maradok.
