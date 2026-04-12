Gulyás Gergely: Én már szavaztam, tegyen így Ön is
A Miniszterelnökséget vezető miniszter is letette a voksát.
"Én már szavaztam, tegyen így Ön is!" - írta nemrég a közösségi oldalán Gulyás Gergely. Mint arról már beszámoltunk, vasárnap reggel hat órakor megkezdődött a voksolás az ország 10 047 szavazókörében az országgyűlésiképviselő-választáson. A választópolgárok este 7 óráig adhatják le szavazatukat.
Támogassa Magyarország békés fejlődését és szavazzon a Fideszre!
- tette hozzá a Miniszterelnökséget vezető miniszter.
Top hírek
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre