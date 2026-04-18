Sorsfordító lelet: úgy tűnik, igazak lehettek az ókori görög legendák

A kutatók úgy vélik, hogy Ithaka szigetén feltártak egy ókori görög szentélyt, amelyet a trójai háború legendás hősének, Odüsszeusznak szenteltek. A leletek között szerepel egy, a nevét viselő cserép, valamint a mükénéi korszakból származó vallási tárgyak. Vajon a görög legendák mégis igazat meséltek?

A görög legendák egyik legfontosabb alakjához köthető lelet került elő

Az elmúlt évtizedek egyik legjelentősebb felfedezésének tartott lelet alapján a régészek úgy vélik, hogy megtalálták a legendás irodalmi alaknak, Odüsszeusznak szentelt ősi tisztelethelyet. Az ásatások során az Ión-szigetekhez tartozó Ithaka szigetén tártak fel egy építményt. A „Homerosz iskolája” névre keresztelt helyszínen találtak egy csempét, amelyre Odüsszeusz neve volt felírva. Ez alapján a szakértők arra a következtetésre jutottak, hogy egy ősi templomot vagy szent helyet fedeztek fel.

A görög kulturális minisztérium az elmúlt évek egyik legfontosabb régészeti felfedezésének nyilvánította a lelete. A tudósok emellett különféle vallási tárgyakat is feltártak, köztük kerámiákat és műtárgyakat, amelyekről úgy vélik, hogy a görög hősnek szánt ajándékok voltak.

Ezek a szent tárgyak a Kr. e. 1600-1100 közötti mükénéi kortól egészen a Kr. e. 31-ben véget ért hellenisztikus korszakig nyúlnak vissza, ami azt bizonyítja, hogy ez a hely rendkívül hosszú ideig volt lakott. A kutatók szerint a mükénéi leletek valószínűleg megelőzik Homérosz Odüsszeia című művének keletkezését, ami arra utal, hogy közvetlen hatást gyakorolt rájuk Ithaka mitikus uralkodója, Odüsszeusz.

A hellenisztikus leletek jól mutatják, milyen hosszú ideig tartott az Odüsszeusz iránti tisztelet. Ráadásul a szentélyből kilátás nyílik az óceánra, ami talán az ő legendás tengeri utazására emlékeztet.

Az Odüsszeia, az egyik legősibb irodalmi mű, 24 kötetet ölel fel, és a mai napig számtalan kaland és eposz alapját képezi, kulcsfontosságú narratív elemeit pedig a mai filmek és regények is átveszik. Ennek ellenére ez a szentély nem nyújt egyértelmű bizonyítékot arra, hogy Odüsszeusz valóban létezett. Inkább azt mutatja meg, milyen szorosan összefonódik a görög örökség és az ókori vallás ezekkel az írásokkal és mítoszokkal - számolt be róla a Daily Star.