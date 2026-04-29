Elszabadult emu támadt rá egy kutyát sétáltató nőre – Videó!

Egy hétköznapi kutyasétáltatás pillanatok alatt vált rémálommá egy amerikai nő számára, amikor egy elszabadult emu üldözni kezdte, a találkozás pedig fájdalmas sérülésekkel ért véget.

Fájdalmas napot okozott az emu

Az emu váratlanul támadt rá a nőre

Az eset április 23-án történt a Tennessee állambeli Mt. Juliet városában, a Hessey Roadon. A helyi lakos, Ann Edwards éppen a kutyáját sétáltatta, amikor az állat hirtelen nyugtalanná vált, majd hátrafordulva ugatni kezdett. A nő ekkor vette észre a felé közeledő emut.

Amikor megláttam, csak arra tudtam gondolni: mit fogok most tenni?

– idézte fel a történteket Ann. A madár, amely a Picasso nevet viseli, kiszökött otthonából, miután egy hibás zár miatt kijutott a kertből, majd mintegy másfél kilométert tett meg szabadon. A nő azonnal segítséget hívott, azonban az állat egyre közelebb került hozzá.

Volt nálam paprikaspray, de tovább üldözött. Végül elestem, és megsérültem

– mondta a segélyhívás során. A támadás következtében karja súlyosan bevérzett, és elmondása szerint a bal karját azóta sem tudja rendesen használni.

Egy szemtanú, Kadie Patterson arról számolt be, hogy az emu kiszámíthatatlanul mozgott: hol lassított, hol hirtelen felgyorsult, miközben az emberek egyre gyorsabban próbáltak távolodni tőle.

Egy ponton már szinte futottunk

– mondta.

A helyszínre a Metro Nashville Animal Care and Control munkatársai érkeztek ki, akik végül befogták az állatot. A mentésről készült videót a szervezet később megosztotta közösségi oldalán is, ahol úgy fogalmaztak:

Ki gondolta volna, hogy ez is benne lesz a 2026-os bingókártyánkban?

Picassót egy utánfutón szállították el a Nashville-i telephelyre. A hatóságok szerint az állat stresszes állapotban volt a befogás idején, derül ki a People cikkéből.