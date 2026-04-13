Meghalt az édesapa, miután a biztosító közölte: nem éri meg kifizetni a kezelését

Egy új, forradalmi kezelés hozhatott volna még néhány közös évet a családnak, de a biztosító közbeszólt. Mire a cég beadta a derekát, már késő volt: az 58 éves édesapa szervezete feladta a harcot.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.13. 08:30
Eric Tennant nem akart mást, csak látni felnőni a gyermekeit. A West Virginia-i férfinál 2023-ban diagnosztizáltak agresszív epeúti rákot, ami gyorsan átterjedt az egész szervezetére. A kimerítő kemoterápia és sugárkezelés után 2025 elején csillant fel a remény: egy új, vágás nélküli eljárás, a hisztotripszia, ám ehhez a biztosító jóváhagyására is szükség volt. Az ultrahangos technológia képes lett volna összezsugorítani a máján lévő daganatot, esélyt adva a túlélésre.

A család szerint Eric még ma is élhetne, ha a biztosító nem utasítja el hónapokon át a kezelést Fotó: freepik.com / Illusztráció

Apa kicsit izgult, mert ez valami új volt, de mindenképpen reményt adott nekünk, hogy még egy kicsit velünk maradhat

– emlékezett vissza lánya, Amiya.

A család boldogsága azonban nem tartott sokáig. Bár a férfi egész életében fizette a biztosítást, a biztosító (PEIA) többször is elutasította a kérelmet. Az indoklás vérlázító volt: szerintük a beavatkozás orvosilag nem indokolt.

A biztosító döntése miatt ketyegett az óra

Miközben az 58 éves férfi állapota napról napra romlott, felesége, Becky kétségbeesett harcot indított. Orvosi szakvéleményeket és bizonyítékokat gyűjtött, politikusoknak írt, de falakba ütközött. A biztosító csak akkor gondolta meg magát, amikor az ügy hatalmas médiavisszhangot kapott. 2025 májusában végül jóváhagyták a kifizetést, de ekkorra már minden elveszett.

Addigra a késlekedés már megtette a hatását. A biztosító döntése nem egyszerűen csak elhalasztotta az ellátást. Bezárta az ajtókat

– mondta az özvegy.

Eric ekkor már túl gyenge volt a műtéthez. Szeptemberben, a családja körében hunyt el. Becky szerint férje az utolsó pillanatig küzdött: „Nem félt a haláltól, de nem akart meghalni.”

Az áldozat, aki törvényt írt

A biztosító azzal védekezett, hogy szerintük nincs elég bizonyíték az eljárás hatékonyságára, és a költségeket (mintegy 15 millió forintot) nem akarták állni. Az eset azonban akkora felháborodást váltott ki, hogy a helyi kormányzó új törvényt írt alá. Az „Eric-törvény” lényege egyszerű: ha egy betegnek már jóváhagytak egy kezelést, akkor orvosi javaslatra választhat egy másik, hasonló árú alternatívát anélkül, hogy hónapokig kellene várnia a bürokrácia engedélyére – írja a People.

Bár a törvény júniusban életbe lép, Eric Tennant életét már nem adhatja vissza. Felesége szavai azonban örökre ott csengenek a biztosítók fülében:

Az embernek ne kelljen könyörögnie a segítségért, különösen valami olyanért, amiért már megfizetett.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
