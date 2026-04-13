Tragédia az autópályán: egy nő esett áldozatul a balesetnek
Egy kamion és egy személyautó ütközött össze. A mentők a baleset helyszínén próbálták újraéleszteni az egyik sérültet, ám az életét már nem lehetett megmenteni.
Egy nő életét vesztette az M5-ös autópályán, Ócsa közelében hétfőn történt balesetben – tájékoztatta az Országos Mentőszolgálat az MTI-t.
A katasztrófavédelem korábban azt közölte, hogy egy kamion és egy személyautó ütközött az autópálya Szeged felé vezető oldalán, a 27. és a 28. kilométer között. Az érintett sztrádaszakaszt teljes szélességében lezárták egy időre.
A mentők a helyszínről egy 50 év körüli férfit fejsérüléssel, stabil állapotban vittek kórházba, a súlyos sérüléseket szenvedett nő az újraélesztési kísérlet ellenére a helyszínen meghalt.
Az Útinform honlapján azt írták, hogy a 28-as kilométernél a leállósávon megindult a forgalom, de a mintegy tíz kilométeres kocsisor csak lassan oszlik fel.
