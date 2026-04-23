Kezdődik az általános iskolai beiratkozás: mutatjuk a tudnivalókat
Fontos teendője lesz a héten a szülőknek. Idén ugyanis április 23–24-én lehet beiratkozni az általános iskolákba. Mutatjuk az ezzel kapcsolatos teendőket, tudnivalókat!
A tankötelezettség minden gyermeket érint, aki augusztus 31-ig betölti a 6. életévét. Halasztás csak az Oktatási Hivatal (OH) vagy a szakszolgálat engedélyével lehetséges. Idén az általános iskolai beiratkozás fő napjai április 23-án és 24-én lesznek. A jelentkezés jelentősen meggyorsítható, ha a szülők a KRÉTA e-Ügyintézés felületét használják. Itt előre feltölthetik a szükséges adatokat és dokumentumokat, amivel lerövidül a személyes ügyintézés ideje. Az online adatszolgáltatás ellenére a törvényes képviselőnek személyesen is meg kell jelennie az intézményben a beiratkozás napjain, és ha nem adták be előre, akkor magukkal kell vinniük a
- gyermek nevére kiállított személyi igazolványt és lakcímkártyát,
- gyermek TAJ-kártyáját,
- nyilatkozatot a közös szülői felügyeleti jogról.
Fontos még tudni, hogy minden gyermeknek van egy lakóhely szerinti körzetes iskolája, amely köteles őt felvenni. A körzethatárok az OH honlapján ellenőrizhetők. Ha a gyermek külföldön kezdi meg az iskolát, azt az OH felé írásban (postán vagy Ügyfélkapun) be kell jelenteni - olvasható az Oktatási Hivatal felhívásában.
Ezen a napon született és hunyt el Shakespeare
William Shakespeare színész, író, drámaíró 462 évvel ezelőtt ezen a napon, vagyis április 23-án született, 5 évtizeddel később pedig szintén április 23-án hunyt el. Halálának dátuma megegyezik Anglia védőszentje, Szent György ünnepének dátumával. Ez pedig erősen megnövelte a Shakespeare körüli mítoszt. Shakespeare irodalmi hagyatéka talán a leggazdagabb a világon: 37 színdarab, 154 szonett, 2 elbeszélő költemény, és egyéb, különböző műfajú versek. Ugyanakkor mindössze két, valamennyire is hiteles arcképe maradt az utókorra. Kézírását csak aláírásából és egy, a cenzúra által betiltott mű 147 soros jelenetéből ismerjük. Az író életműve olyan gazdag és maradandó, hogy a kutatók komolyan kételkednek abban, hogy származhatott-e mindez egyetlen ember, különösen egy vidéki, másodrangú színész tollából. A szerzőnek ugyanis jártasnak kellett lennie többek között a történelemben, irodalomban, filozófiában, jogtudományban és az udvari etikettben. Vajon hol tanulhatta meg ez a társadalom peremén élő vidéki író? Máig rejtély.
Április 23-a a könyv és a szerzői jogok napja is
A könyv és a szerzői jog világnapja az UNESCO 1995. évi párizsi konferenciáján kinyilvánított, évente április 23-án tartott nemzetközi akciónap, a könyvek és az olvasás ünnepe. Az ünnepet először a következő évben, 1996-ban rendezték meg, azóta több mint száz országban jegyzik. 1616. április 23. a világirodalom két klasszikusa, Cervantes és Shakespeare, valamint a nálunk alig ismert perui író, Inca Garcilaso de la Vega halálának dátuma. Ez a dátum szinte kínálta magát arra, hogy ezen a napon tisztelegjen a világ a könyvek és a szerzők előtt, és hogy biztassák az embereket, különösen a fiatalokat, hogy fedezzék fel az olvasás örömét.
A Nemzeti Színházat 61 éve robbantották fel
A hivatalos indoklás szerint azért tették a földdel egyenlővé 1965. április 23-án a Nemzeti Színházat, mert a metróépítés útjában állt, de korszerűtlennek és balesetveszélyesnek is minősítették, felújítása sokba került volna. A februári bejelentéskor a lapok ezt az utasítást kapták: "Nem gyászolni. Nem írni, minél kevesebb hírt adni." A budapestiek ragaszkodtak az épülethez, de a hatalom nem kívánt költeni rá. A metró a modernizációt jelentette, a Nemzeti pedig a nacionalizmust, a régmúltat. A metró kijárata végül is az aluljáróba lett bekötve, a tervezett többszintes közúti kereszteződés a Blaha Lujza téren nem valósult meg.
Négy budapesti helyszínen tart véradást a Vöröskereszt
- 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19–21.)
- 08:00-14:00 óra között a Délpesti Területi Vérellátó Intézetben (1204. Budapest, Köves út 1.)
- 10:00-15:00 óra között a Testnevelési Egyetemen (1123. Budapest, Alkotás utca 44.)
- 12:00-19:00 óra között pedig a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)
Tovább melegszik az idő
A koponyeg.hu szerint csütörtökön a sok napsütést fátyol-és gomolyfelhők zavarják, de ebből csapadék nem alakul ki. Az ÉNy-i szél megerősödik. 15 és 20 fok közé erősödik a nappali felmelegedés.
Kezdetét veszi a Budapest Park nyitóhétvégéje
Április 23. és 25. között megnyitja 15. jubileumi évadát a Budapest Park. A népszerű fővárosi szórakozóhely garantálja, hogy látogatói ebben az évben is a kapukon kívül hagyhassák a valóságot és felejthetetlen koncertélményekkel gazdagodjanak. A legnépszerűbb magyar zenekarokon és előadókon kívül 2026-ban a Parkban koncertezik majd Sean Paul, Marilyn Manson, a Papa Roach, Jason Derulo, a Sex Pistols, Charlie Puth és Rita Ora is, sok más előadó mellett. A nyitóhétvégéről itt lehet többet megtudni.
A Lengyel Filmtavasz is ma kezdődik
Április 23. és 29. között a Toldi moziban várja a közönséget a 32. Lengyel Filmtavasz. Az egyhetes eseményen nem csak a kortárs lengyel film legizgalmasabb alkotásaiba nyerhetünk betekintést, de az egyes filmekhez beszélgetések is kapcsolódnak – két alkotás esetében pedig a rendezők érkeznek hazánkba, hogy beszámoljanak a forgatáshoz köthető élményeikről, és válaszoljanak a közönség kérdéseire. További információk itt találhatók a rendezvényről.
