Kezdődik az általános iskolai beiratkozás: mutatjuk a tudnivalókat

Április 23-a a könyv és a szerzői jogok napja is

A könyv és a szerzői jog világnapja az UNESCO 1995. évi párizsi konferenciáján kinyilvánított, évente április 23-án tartott nemzetközi akciónap, a könyvek és az olvasás ünnepe. Az ünnepet először a következő évben, 1996-ban rendezték meg, azóta több mint száz országban jegyzik. 1616. április 23. a világirodalom két klasszikusa, Cervantes és Shakespeare, valamint a nálunk alig ismert perui író, Inca Garcilaso de la Vega halálának dátuma. Ez a dátum szinte kínálta magát arra, hogy ezen a napon tisztelegjen a világ a könyvek és a szerzők előtt, és hogy biztassák az embereket, különösen a fiatalokat, hogy fedezzék fel az olvasás örömét.

1996-ban tartották meg először a könyv és a szerzői jog világnapját. Fotó: jannoon028 /Freepik

A Nemzeti Színházat 61 éve robbantották fel

A hivatalos indoklás szerint azért tették a földdel egyenlővé 1965. április 23-án a Nemzeti Színházat, mert a metróépítés útjában állt, de korszerűtlennek és balesetveszélyesnek is minősítették, felújítása sokba került volna. A februári bejelentéskor a lapok ezt az utasítást kapták: "Nem gyászolni. Nem írni, minél kevesebb hírt adni." A budapestiek ragaszkodtak az épülethez, de a hatalom nem kívánt költeni rá. A metró a modernizációt jelentette, a Nemzeti pedig a nacionalizmust, a régmúltat. A metró kijárata végül is az aluljáróba lett bekötve, a tervezett többszintes közúti kereszteződés a Blaha Lujza téren nem valósult meg.

Négy budapesti helyszínen tart véradást a Vöröskereszt

07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19–21.)

08:00-14:00 óra között a Délpesti Területi Vérellátó Intézetben (1204. Budapest, Köves út 1.)

10:00-15:00 óra között a Testnevelési Egyetemen (1123. Budapest, Alkotás utca 44.)

12:00-19:00 óra között pedig a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)

Tovább melegszik az idő

A koponyeg.hu szerint csütörtökön a sok napsütést fátyol-és gomolyfelhők zavarják, de ebből csapadék nem alakul ki. Az ÉNy-i szél megerősödik. 15 és 20 fok közé erősödik a nappali felmelegedés.