RETRO RÁDIÓ

Kezdődik az általános iskolai beiratkozás: mutatjuk a tudnivalókat

Fontos teendője lesz a héten a szülőknek. Idén ugyanis április 23–24-én lehet beiratkozni az általános iskolákba. Mutatjuk az ezzel kapcsolatos teendőket, tudnivalókat!

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.23. 06:30
A tankötelezettség minden gyermeket érint, aki augusztus 31-ig betölti a 6. életévét. Halasztás csak az Oktatási Hivatal (OH) vagy a szakszolgálat engedélyével lehetséges. Idén az általános iskolai beiratkozás fő napjai április 23-án és 24-én lesznek. A jelentkezés jelentősen meggyorsítható, ha a szülők a KRÉTA e-Ügyintézés felületét használják. Itt előre feltölthetik a szükséges adatokat és dokumentumokat, amivel lerövidül a személyes ügyintézés ideje. Az online adatszolgáltatás ellenére a törvényes képviselőnek személyesen is meg kell jelennie az intézményben a beiratkozás napjain, és ha nem adták be előre, akkor magukkal kell vinniük a

  • gyermek nevére kiállított személyi igazolványt és lakcímkártyát,
  • gyermek TAJ-kártyáját,
  • nyilatkozatot a közös szülői felügyeleti jogról.
    Fontos még tudni, hogy minden gyermeknek van egy lakóhely szerinti körzetes iskolája, amely köteles őt felvenni. A körzethatárok az OH honlapján ellenőrizhetők. Ha a gyermek külföldön kezdi meg az iskolát, azt az OH felé írásban (postán vagy Ügyfélkapun) be kell jelenteni - olvasható az Oktatási Hivatal felhívásában.
Ma és holnap lehet beiratkozni az általános iskolákba. Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Ezen a napon született és hunyt el Shakespeare

William Shakespeare színész, író, drámaíró 462 évvel ezelőtt ezen a napon, vagyis április 23-án született, 5 évtizeddel később pedig szintén április 23-án hunyt el. Halálának dátuma megegyezik Anglia védőszentje, Szent György ünnepének dátumával. Ez pedig erősen megnövelte a Shakespeare körüli mítoszt. Shakespeare irodalmi hagyatéka talán a leggazdagabb a világon: 37 színdarab, 154 szonett, 2 elbeszélő költemény, és egyéb, különböző műfajú versek. Ugyanakkor mindössze két, valamennyire is hiteles arcképe maradt az utókorra. Kézírását csak aláírásából és egy, a cenzúra által betiltott mű 147 soros jelenetéből ismerjük. Az író életműve olyan gazdag és maradandó, hogy a kutatók komolyan kételkednek abban, hogy származhatott-e mindez egyetlen ember, különösen egy vidéki, másodrangú színész tollából. A szerzőnek ugyanis jártasnak kellett lennie többek között a történelemben, irodalomban, filozófiában, jogtudományban és az udvari etikettben. Vajon hol tanulhatta meg ez a társadalom peremén élő vidéki író? Máig rejtély.

Április 23-a a könyv és a szerzői jogok napja is

A könyv és a szerzői jog világnapja az UNESCO 1995. évi párizsi konferenciáján kinyilvánított, évente április 23-án tartott nemzetközi akciónap, a könyvek és az olvasás ünnepe. Az ünnepet először a következő évben, 1996-ban rendezték meg, azóta több mint száz országban jegyzik. 1616. április 23. a világirodalom két klasszikusa, Cervantes és Shakespeare, valamint a nálunk alig ismert perui író, Inca Garcilaso de la Vega halálának dátuma. Ez a dátum szinte kínálta magát arra, hogy ezen a napon tisztelegjen a világ a könyvek és a szerzők előtt, és hogy biztassák az embereket, különösen a fiatalokat, hogy fedezzék fel az olvasás örömét.

1996-ban tartották meg először a könyv és a szerzői jog világnapját. Fotó: jannoon028 /Freepik

A Nemzeti Színházat 61 éve robbantották fel

A hivatalos indoklás szerint azért tették a földdel egyenlővé 1965. április 23-án a Nemzeti Színházat, mert a metróépítés útjában állt, de korszerűtlennek és balesetveszélyesnek is minősítették, felújítása sokba került volna. A februári bejelentéskor a lapok ezt az utasítást kapták: "Nem gyászolni. Nem írni, minél kevesebb hírt adni." A budapestiek ragaszkodtak az épülethez, de a hatalom nem kívánt költeni rá. A metró a modernizációt jelentette, a Nemzeti pedig a nacionalizmust, a régmúltat. A metró kijárata végül is az aluljáróba lett bekötve, a tervezett többszintes közúti kereszteződés a Blaha Lujza téren nem valósult meg.

Négy budapesti helyszínen tart véradást a Vöröskereszt

  • 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19–21.)
  • 08:00-14:00 óra között a Délpesti Területi Vérellátó Intézetben (1204. Budapest, Köves út 1.)
  • 10:00-15:00 óra között a Testnevelési Egyetemen (1123. Budapest, Alkotás utca 44.)
  • 12:00-19:00 óra között pedig a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)

Tovább melegszik az idő

A koponyeg.hu szerint csütörtökön a sok napsütést fátyol-és gomolyfelhők zavarják, de ebből csapadék nem alakul ki. Az ÉNy-i szél megerősödik. 15 és 20 fok közé erősödik a nappali felmelegedés.

Kezdetét veszi a Budapest Park nyitóhétvégéje

Április 23. és 25. között megnyitja 15. jubileumi évadát a Budapest Park. A népszerű fővárosi szórakozóhely garantálja, hogy látogatói ebben az évben is a kapukon kívül hagyhassák a valóságot és felejthetetlen koncertélményekkel gazdagodjanak. A legnépszerűbb magyar zenekarokon és előadókon kívül 2026-ban a Parkban koncertezik majd Sean Paul, Marilyn Manson, a Papa Roach, Jason Derulo, a Sex Pistols, Charlie Puth és Rita Ora is, sok más előadó mellett. A nyitóhétvégéről itt lehet többet megtudni.

A Lengyel Filmtavasz is ma kezdődik

Április 23. és 29. között a Toldi moziban várja a közönséget a 32. Lengyel Filmtavasz. Az egyhetes eseményen nem csak a kortárs lengyel film legizgalmasabb alkotásaiba nyerhetünk betekintést, de az egyes filmekhez beszélgetések is kapcsolódnak – két alkotás esetében pedig a rendezők érkeznek hazánkba, hogy beszámoljanak a forgatáshoz köthető élményeikről, és válaszoljanak a közönség kérdéseire. További információk itt találhatók a rendezvényről.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
