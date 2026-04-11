Összeszorul a szív: 70 év együttlét után 9 óra különbséggel halt meg a házaspár

A 93 éves John Ridley Trice és felesége, a 94 éves Alice Moss Trice mindketten április 2-án hunytak el. A 70 éve együtt élő házaspárról gyermekei szeretettel nyilatkoztak.

"Ha egyikükről beszéltél, akkor mindkettőjükről beszéltél. De tényleg, egyikük sem akart élni a másik nélkül, és nem is kellett" - mondta el Angela Trice, a 70 éve együtt élő házaspár lánya. Idén április másodikán, nagyjából délután 1 órakor távozott a világból John, majd 9 órával később követte őt felesége, Alice. Lebanon-i otthonukban érte őket a halál.

A 70 éve együtt élő házaspár története

John egész életében Lebanonban, Tennessee-ben élt, de Angela édesanyja a közeli Mt. Juliet településről származott. Az elhunyt házaspár a Green Hills klubban ismerkedett meg egymással. John egy családi farmon nőtt fel a gyászjelentése alapján. A férfi tovább vitte a családi hagyományt, és 1950-ben megszerezte farmer diplomáját. Közel 20 évig dolgozott a Bland Motors-nál, ahol traktorokat és felszereléseket árult.

"Alice egész életében olyan értékeket képviselt, mint a jó munkabírás és a kedvesség" - olvasható a gyászjelentésében, amelyben azt is hozzáteszik, hogy "buzgó tagja volt a College Hills-i Krisztus Gyülekezetének". Alice szeretett kertészkedni, ráadásul a Wilson Megyei Virágparádé rendezői egy díjat is elneveztek róla. John és Alice 1955 november 11-én keltek egybe, majd együtt építették fel otthonukat és felneveltek két gyermeket.

"Utazni is nagyon szeretett Alice, ez is közös volt benne és Johnnie-ban" - olvasható a gyászjelentésben. "Együtt számtalan emléket gyűjtöttek, ugyanannyira élvezték az utat, mint a végcélt. Amerika mind az ötven államába ellátogattak az évek során. Ezek az élmények tükrözik azt a mély kapcsolatot és életet, amelyet együtt építettek fel."

Angela elárulta a hosszú távon tartós házasság titkát is, amikor a WSMV-nek nyilatkozott.

"Tudod, apukám mindig azt mondta, hogy Isten legyen az első helyen, és mindig számíthassunk egymásra" - mondta a nő az édesapja egyszerű szabályáról - írja a People.