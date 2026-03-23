Zajok szűrődtek ki a szomszéd üres házból, megdöbbentő miért

Hatalmas sokkot élt át egy nő, amikor felfedezte mit hagytak el szomszédjai, miután elköltöztek a házukból. Egy új házba költözni kimerítő megpróbáltatás, így nagyon kell figyelni mindenre, amit magaddal szeretnél vinni az új helyre, hogy semmi sem maradjon a régiben. Ki tudja, lehet sosem lesz lehetőséged visszaszerezni.

Nem mindent vittek el a szomszédok Fotó: Képünk illusztráció (Pixabay)

Rendkívül nehéz lehet költözködni, főleg ha gyermekei vagy háziállatai vannak az embernek, mivel akkor szinte minden egy emberre hárul. Ha valamit pedig az előző otthonban hagyott az illető, akkor meg kezdődik az ördögi keresgélés és vagy szerencséje lesz az illetőnek vagy nem. Különösen ha olyan fontos dologról van szó, mint egy pénztárca vagy élelmiszer, amelyek megromolhatnak, mielőtt a következő lakó beköltözhetne.

Egy nő nemrég megosztotta a közösségi médiában, hogy a szomszédok nem csak egy kis lejárt tejet hagytak maguk után. A Jeeno néven emlegetett felhasználó elmesélte, hogy szomszédjait nem régiben kilakoltatták, az ablakokat pedig bedeszkázták utánuk.

Röviddel, azután, hogy elköltöztek, Jeeno hangokat kezdett el hallani a kertjükből és felfedezte, hogy valamit otthagytak - a macskájukat.

A szomszédaimat két napja kirúgták, és otthagyták a macskájukat

- idézi a felhasználót a Mirror.

Ezután felvette, ahogyan csirkét ad a cicának, a kertjében pedig kartonokkal és takarókkal hangulatos kis helyet varázsol neki. Bajos volt a kutyája miatt behoznia a macskát otthonába, de végül becsempészte, hogy ne fagyoskodjon kint az éjszakai hidegben. Felvette a kapcsolatot a Battersea Cats and Dogs-al, akik azt tanácsolták, hogy ellenőrizze a mikrochip-jét a macskának hátha van neki olyanja, mert ezzel el lehetne dönteni vissza lehet-e adni az eredeti gazdájának.

Végül ennek hiányában kóbornak minősítették, de végül sikerült az eredeti gazdával felvenni a kapcsolatot az RSPCA segítségével. „A tanács megadta az RSPCA-nak a szomszédaim elérhetőségeit. Felvették velük a kapcsolatot, és néhány órán belül a szomszédaim eljöttek a házamhoz, és elvitték a macskát” - mondja Jeeno.