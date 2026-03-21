Csodát tett a nagymamával a plasztikai sebész: legalább húsz évet fiatalodott

Futótűzként terjed az interneten a plasztikai sebész videója, miután megmutatta a 70 éves páciense elképesztő átalakulását.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.21. 11:00
átváltozás plasztikai sebész műtét

A plasztikai beavatkozást egy Beverly Hills-i orvos, Dr. Carl Truesdale végezte, aki egy TikTok-videóban osztotta meg a nő átalakulását a kezdetektől a végeredményig. A felvétel rövid idő alatt elérte az egymilliós megtekintést, és az emberek többsége ámulva nézi a csodálatos átváltozást.

átváltozás, plasztikai sebész
Csodát tett a plasztikai sebész, elképesztő mértékű az átváltozás. Fotó: TikTok

A videó elején a páciens könnyekkel a szemében látható, arcán a műtéthez szükséges jelölésekkel.

Nagyon boldog vagyok és hálás

– mondta a beavatkozás előtt a nagymama. 

A többszöri plasztikai beavatkozás hatására évtizedeket fiatalodott a 70 éves nagymama

Az orvos ekkor azt ígérte neki, hogy „visszarepíti az időben”. A végeredmény pedig sokak szerint igazolta is ezt. A műtét után a nő arca látványosan megfiatalodott: a ráncok jelentősen kisimultak, a bőr feszesebb és ragyogóbb lett. A változás olyan drámai volt, hogy többen úgy értékelték, mintha évtizedeket fiatalodott volna. 

A kommentelők szinte egyöntetűen dicsérték az eredményt, sokan „csodának” nevezték az átalakulást. Külön kiemelték, hogy a beavatkozás milyen természetes hatású maradt, és nem próbálta irreálisan fiatalnak mutatni a pácienst. 

A szakember szerint az ilyen beavatkozások célja nem az, hogy valaki teljesen új arcot kapjon, hanem hogy visszanyerje azt a frissességet és önbizalmat, amit az évek során elveszített.

Már eleve magabiztos volt, csodálatos személyiséggel, de a műtét óta látom benne a fiatalságot és az energiát, ami visszatért. Nagyon jól néz ki.

– méltatta páciensét a plasztikai sebész – írja a New York Post.

@doctor.truesdale This is what getting your spark back in your 70s looks like 🙏🏾 She is 70 years young and 1 month post-op. Stay tuned for more updates on her healing journey! 📲 (424) 363-4112 #faceliftreveal #aginggracefully #beforeandafterfacelift ♬ original sound - Doctor Carl Truesdale

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu