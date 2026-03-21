Csodát tett a nagymamával a plasztikai sebész: legalább húsz évet fiatalodott
Futótűzként terjed az interneten a plasztikai sebész videója, miután megmutatta a 70 éves páciense elképesztő átalakulását.
A plasztikai beavatkozást egy Beverly Hills-i orvos, Dr. Carl Truesdale végezte, aki egy TikTok-videóban osztotta meg a nő átalakulását a kezdetektől a végeredményig. A felvétel rövid idő alatt elérte az egymilliós megtekintést, és az emberek többsége ámulva nézi a csodálatos átváltozást.
A videó elején a páciens könnyekkel a szemében látható, arcán a műtéthez szükséges jelölésekkel.
Nagyon boldog vagyok és hálás
– mondta a beavatkozás előtt a nagymama.
A többszöri plasztikai beavatkozás hatására évtizedeket fiatalodott a 70 éves nagymama
Az orvos ekkor azt ígérte neki, hogy „visszarepíti az időben”. A végeredmény pedig sokak szerint igazolta is ezt. A műtét után a nő arca látványosan megfiatalodott: a ráncok jelentősen kisimultak, a bőr feszesebb és ragyogóbb lett. A változás olyan drámai volt, hogy többen úgy értékelték, mintha évtizedeket fiatalodott volna.
A kommentelők szinte egyöntetűen dicsérték az eredményt, sokan „csodának” nevezték az átalakulást. Külön kiemelték, hogy a beavatkozás milyen természetes hatású maradt, és nem próbálta irreálisan fiatalnak mutatni a pácienst.
A szakember szerint az ilyen beavatkozások célja nem az, hogy valaki teljesen új arcot kapjon, hanem hogy visszanyerje azt a frissességet és önbizalmat, amit az évek során elveszített.
Már eleve magabiztos volt, csodálatos személyiséggel, de a műtét óta látom benne a fiatalságot és az energiát, ami visszatért. Nagyon jól néz ki.
– méltatta páciensét a plasztikai sebész – írja a New York Post.
