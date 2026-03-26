Orbán Viktor: „Magyarország jövője a munka minőségén múlik!”
A miniszterelnök az átalakult munkaerőpiacról beszélt és a szakmák fontosságáról. Orbán Viktor a fiatalokhoz is szólt.
Magyarország jövője a munka minőségén múlik, az átalakulás egyszerre hoz lehetőségeket és veszélyeket − hangsúlyozta Orbán Viktor a Szakma Sztár Fesztivál megnyitóján, kiemelve azt, hogy fiataljaink világszínvonalú jövőt írnak, akár modern, akár időtálló szakmákról van szó.
Orbán Viktor a szakmák fontosságáról beszélt
Orbán Viktor miniszterelnök köszöntőjét azzal kezdte, e rendezvény minden évben fix pont a naptárában, szerinte a fiatalok világszínvonalú jövőt írnak, és senki sem szereti ha tönkremegy az, amiért ő is dolgozott. A jövő fiatalok és idősek közös ügye. Nagy büszkeség az Euroskills versenyen elér magyar helyezések – közölte a Magyar Nemzet.
Szavaiból kiderült, mindenre szükség van: vannak modern szakmák, vagy pedig olyan időtállóak, mint a fodrász vagy a virágkötő. Jó lóra tettünk, amikor a kamarával együttműködésben erősítettük meg a szakképzést − utalva a duális képzésre.
Most számít, mit csinálnak a fiatalok, mihez kezdenek a saját életükkel, a világ ugyanis a szemünk láttára alakul át, a bevett szokások, megoldások kérdőjelessé válnak, átalakul a munkaerőpiac. Egyre nehezebb energiához jutni − utalt a jelen helyzetre, hozzátéve, felértékelődik a biztonság − itt a terrorizmusra és a háborúra gondolt, a közel-keleti harcok ugyanis migrációs hullámot is jelenthetnek.
Magyarország jövője a munka minőségén múlik, az átalakulás egyszerre hoz lehetőségeket és veszélyeket − hangsúlyozta Orbán Viktor, üzenve a fiataloknak, ha a legjobbak lesznek a szakmájukban, azzal a haza és a gazdaság is sikeres lesz − rendezzék be a jövőjüket. Kimaradunk ugyanis a háborúból, megvédjük és megtartjuk, amink van − zárta gondolatait.
Mi dönti el egy ország jövőjét? A válasz sokkal egyszerűbb, mint gondolnánk, mert azok döntik el, akik képesek értéket teremteni a tudásukkal – kezdte köszöntőjét Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Amit ma látunk, nem egyéni teljesítmény, közös siker, tanároké, mestereké, családoké, támogatóké is. A nemzetközi rangsor igazolta, a duális képzés valódi piacképes tudást ad a fiataloknak.
Kiemelte a szemlélet jelentőségét, miszerint nem a munka minőségében vagy a tanulmányokban mutatkozik meg a különbség, hanem abban, amit az egyén hozzátesz. A jövőt a gondolkodás határozza meg hibákról, kihívásokról és minden egyébről.
Papp Zsolt György, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke szerint jó látni, hogy az agrárszakmák is megmérethetik magukat, az elinduláshoz szükséges segítségek között pedig a diákhitelt, a munkáshitelt és az anyák szja-mentességet említette. A cél évezredek óta változatlan: élelmiszert előállítani − mondta a mezőgazdasági szakmáról, ami nem csupán a fizikai munkáról szól már, ugyanakkor a technológia mellé ugyanúgy elengedhetetlen továbbra is a(z emberi) tudás.
A Szakma Sztár Fesztivál programkínálatában idén is kiemelt szerepet kap az interaktivitás és a személyesen megtapasztalható, élményalapú bemutatók sora. A rendezvénynek a Hungexpo Budapesti Kongresszusi és Kiállítási Központ ad otthont. A megmérettetésre közel kétszáz fiatal érkezett 18 megyéből, a szervezők idén is a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara.
