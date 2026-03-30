Orbán Viktor interjút adott Hont Andrásnak - íme a teljes beszélgetés

Orbán Viktor interjút ad Hont Andrásnak az Öt című műsorban. A miniszterelnök Szabó Bence rendőrtiszttel kapcsolatban elmondta:

nagyon egyszerű a történet. Valami kiugrik, azt hiszi valami nagy felfedezés birtokában van, azt hiszi, hős, aztán kiderült, hogy csak balek.

Kiemelte, a titkosszolgálatok Magyarországon információt gyűjthetnek, de nyomozati jogkörük nincs. A rendőrség munkatársai ugyanakkor nem tudják, pontosan milyen ügyben nyomoznak.

A titkosszolgálat munkáját nehéz átlátni. Ezért vannak kifinomult szabályok a féken tartásukra

– jelentette ki a miniszterelnök. Hozzátette, éppen ezért nincsen nyomozati jogköre a titkosszolgálatoknak.

Semmit sem hozunk nyilvánosságra, ami állami érdeket sértene, vagy sértené a kémelhárítást, csak akkor, ha valami nyomós indok van rá – jelentette ki Orbán Viktor.

A miniszterelnök elmondta: Ukrajna kémeket, ügynököket telepít nem csak Magyarországra, hanem máshova is, sőt fekete pénzeket is juttat ezekre a helyekre. „Tudjuk, hogy ilyen van” – jelentette ki. Az, hogy két ilyen informatikus a Tisza Párthoz került, nem azt jelenti, hogy a Tisza Párt érdekel minket, a kémeket figyeljük – tette hozzá.

Ha az a kérdés, hogy mennyire nemzetközi gyakorlat ez, arra azt tudom mondani, hogy Magyarország nem lóg ki a sorból

– közölte.

„Remélem a nemzetbiztonsági szolgálaok mindenről tudnak. Ezek csak akkor kerülnek a kormány elé, amikor kellő bizonyosság van a döntéshez” – hangsúlyozta a miniszterelnök, aki szerint nem az a legérdekesebb kérdés, hogy hova kerültek a tiszások adatai, mert az ukránok mindenkit nyilvántartanak, akik számukra hasznosak lehetnek. Az izgalmas ügy inkább az, hogy informatikusokat, ügynököket építettek be a Tisza Pártba – magyarázta a kormányfő.

A Tisza Párt egykori programvezetője Csercsa Balázs által nyilvánosságra hozott dokumentummal kapcsolatban Orbán Viktor elmondta:

a Tisza Párt azt mondta, hogy ki kell egyezni Brüsszellel, és le kell válni az olcsó orosz energiáról.

A miniszterelnök hozzátette, miközben Kapitány István diverzifikációról beszél, még inkább egyoldalúvá tenné az ország energiafüggőségét.