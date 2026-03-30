Orbán Viktor interjút adott Hont Andrásnak - íme a teljes beszélgetés
Fontos témákat érintett a kormányfő.
Orbán Viktor interjút ad Hont Andrásnak az Öt című műsorban. A miniszterelnök Szabó Bence rendőrtiszttel kapcsolatban elmondta:
nagyon egyszerű a történet. Valami kiugrik, azt hiszi valami nagy felfedezés birtokában van, azt hiszi, hős, aztán kiderült, hogy csak balek.
Kiemelte, a titkosszolgálatok Magyarországon információt gyűjthetnek, de nyomozati jogkörük nincs. A rendőrség munkatársai ugyanakkor nem tudják, pontosan milyen ügyben nyomoznak.
A titkosszolgálat munkáját nehéz átlátni. Ezért vannak kifinomult szabályok a féken tartásukra
– jelentette ki a miniszterelnök. Hozzátette, éppen ezért nincsen nyomozati jogköre a titkosszolgálatoknak.
Semmit sem hozunk nyilvánosságra, ami állami érdeket sértene, vagy sértené a kémelhárítást, csak akkor, ha valami nyomós indok van rá – jelentette ki Orbán Viktor.
A miniszterelnök elmondta: Ukrajna kémeket, ügynököket telepít nem csak Magyarországra, hanem máshova is, sőt fekete pénzeket is juttat ezekre a helyekre. „Tudjuk, hogy ilyen van” – jelentette ki. Az, hogy két ilyen informatikus a Tisza Párthoz került, nem azt jelenti, hogy a Tisza Párt érdekel minket, a kémeket figyeljük – tette hozzá.
Ha az a kérdés, hogy mennyire nemzetközi gyakorlat ez, arra azt tudom mondani, hogy Magyarország nem lóg ki a sorból
– közölte.
„Remélem a nemzetbiztonsági szolgálaok mindenről tudnak. Ezek csak akkor kerülnek a kormány elé, amikor kellő bizonyosság van a döntéshez” – hangsúlyozta a miniszterelnök, aki szerint nem az a legérdekesebb kérdés, hogy hova kerültek a tiszások adatai, mert az ukránok mindenkit nyilvántartanak, akik számukra hasznosak lehetnek. Az izgalmas ügy inkább az, hogy informatikusokat, ügynököket építettek be a Tisza Pártba – magyarázta a kormányfő.
A Tisza Párt egykori programvezetője Csercsa Balázs által nyilvánosságra hozott dokumentummal kapcsolatban Orbán Viktor elmondta:
a Tisza Párt azt mondta, hogy ki kell egyezni Brüsszellel, és le kell válni az olcsó orosz energiáról.
A miniszterelnök hozzátette, miközben Kapitány István diverzifikációról beszél, még inkább egyoldalúvá tenné az ország energiafüggőségét.
„A kérdés, hogy tudunk-e nemet mondani. Azért van rezsicsökkentés és védett ár, mert én a végén tudok nemet mondani” – jelentette ki a kormányfő. Kiemelte, azért tud nemet mondani a nemzeti kormány, mert nem tagja az európai mainstreamnek.
Rost Andreával kapcsolatban a miniszterelnök kiemelte, ő „a nemzet pacsirtája, megbecsült színésze, megbecsült ember”, ugyanakkor reméli, az operaénekes nem kap mandátumot a szolnokiaktól.
A Tisza helyesnek tartja, ha Magyarország leválik az olcsó orosz energiáról. A Tiszánál volt népszavazás Ukrajna EU-s tagságáról, ezek összefüggenek
– mutatott rá Orbán Viktor, aki azt is jelezte: az ellenzéki párt annyira kárt akar okozni Oroszországnak, hogy képes a saját országának is kárt okozni. „Nem láttam az elmúlt időben olyan európai vezetőt, aki Ukrajnát támogatja és nem akar leválna az orosz nyersanyagról” – tette hozzá.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nem véletlenül mond olyan határidőket a Barátság kőolajvezeték újraindítására, ami a választás utáni időszakra esik, mert abban bízik, hogy az általa támogatottak nyernek és soha nem kell majd valójában újraindítani, emelte ki Orbán Viktor.
A Mol privatizációjával kapcsolatban a miniszterelnök elmondta, hogy egyszer ezt már megpróbálták, de akkor azt meg tudta a Fidesz-kormány akadályozni. Akkor meg tudtak állapodni az oroszokkal, hogy ne vesszen el az utolsó 25 százaléka is a tulajdonjognak. „A balosok azt gondolják, hogy az a helyes elrendezése a magyar energiarendszernek, hogy ott piaci, tehát magánszereplők vannak” – mutatott rá.
Azt gondolták, hogy a magyar energiapiacot privatizálni kell, a piac által kell szabályozni, ezzel szemben a mi fejünkben egy államilag szabályozott energiapiac van
– pontosította a kormányfő.
Hont András kérdésére, miszerint mi fog történni április 13-án, minden párt elfogadja-e a választás eredményét, Orbán Viktor kiemelte:
Magyarországon a rendszerváltás óta minden választás eredményét elfogadták. Jelenleg semmi rendkívülit nem látok, ez egy nyugodt ország lesz a választások után is.
Orbán Viktor a mandátumokkal kapcsolatban kiemelte, „ha van egy koalíciót ki nem kényszerítő többség, azt meg kell köszönni a választóknak. A többi a Jóisten ajándéka.”
Az orosz és ukrán beavatkozás kapcsán a miniszterelnök kijelentette,
mindenki biztos lehet benne, hogy az ukránok informatikusokat szerveztek be a Tisza Pártba. Az ukránok emellett mozgósítási rendszereket fejlesztettek a párt számára, amelyekért nem fizettek.
A kormányfő kiemelte azt is: ezzel szemben az oroszokkal semmilyen együttműködése nincs a kormánypártoknak.
Magyarországon, amikor felajzott a politikai légkör, akkor 71-72 százalékos a választási részvétel – válaszolta Orbán Viktor azzal a felvetéssel kapcsolatban, hogy akár 90 százalékos is lehet a részvételi arány.
Van egy terv a magyarok kizsebelésére, de tudom, hogy ez ellen hogyan kell harcolni, azonban az ellenfél nem tud, de talán nem is akar ennek ellenállni
– hangsúlyozta a miniszterelnök.
Három csatornán akarnak kizsebelni minket: át akarnak állni a drága energiára, azt akarják, hogy beszálljunk az ukrán háború finanszírozásába, valamint meg akarják változtatni azokat a szabályokat, amelyekkel hatalmas összegeket vettünk el a nagy cégektől és adtunk oda a családoknak – magyarázta a kormányfő.
Két blokádot is bevezettek ellenünk az ukránok: 2022-ben a gázra, azt csendben ki tudtuk védeni, de most az olajblokád kivédése nagyobb figyelmet kap
– emlékeztetett Orbán Viktor. Majd kijelentette: ha mi nyerünk, biztosan fog jönni még olaj a Barátság kőolajvezetéken.
Magyarország gazdasági érdekével ellentétes a szankciós politika. Ez a politika felvitte és magasan tartja az energia árát, ezért minden szankciónak az árát részben a magyarok fizetik meg – mutatott rá a kormányfő.
A miniszterelnök elmondta, hogy az amerikai elnök azt teszi, amit az Egyesült Államok érdekében jónak lát. Van, amikor Donald Trump elnök figyelembe veszi az ő álláspontját, de ez nem általános – tette hozzá.
Az iráni háború tartósan kikapcsolta a világ energiaellátásának egy fontos részét
– emelte ki a miniszterelnök, aki szerint éppen ezért kellett úgy döntenie Donald Trumpnak, hogy feloldja az Oroszország elleni szankciók egy részét.
Az oroszok most kétszer olyan drágán, és könnyen el tudják adni az energiahordozóikat – jelentette ki Orbán Viktor, aki szerint ez a változás pedig derékba törte az európai háborús terveket.
A Szijjártó Péter külgazdasági külügyminiszter és Szergej Lavrov orosz külügyér közötti kommunikáció kapcsán a kormányfő elmondta, azért foglalkoztatja a külügyminisztert, hogy mindenkivel tartsa a kapcsolatot. Kiemelte, nevetségesnek tartja az ezzel kapcsolatos kijelentéseket.
Nyilvánosan is elmondtuk, hogy a kollektív bűnösség elvével nem értünk egyet. Egy ilyen törvényt nem lehet betartatni – jelentette ki a miniszterelnök a szlovákiai Benes-dekrétumokkal kapcsolatban. Hozzátette: ha lesz egyetlen magyar embernek ebből problémája, akkor a magyar kormány közbe fog lépni.
Minden választás kétféle módon dőlhet el: vagy nyersz, vagy veszítesz, de ezt a választók döntik el
– jelentette ki. Hozzátette: de ő győzelemre készül, a Fideszben arról beszélnek, hogy hogyan kell kormányozni a választás után. „A választások után a legfontosabb, hogy meg kell védeni a magyarok pénzét, azon kell gondolkodni, hogy hogyan lehet a nagy cégeket, a nagyvállalatokat bevonni a közteherviselésbe” – magyarázta.
A miniszterelnök Miskolccal kapcsolatos kijelentéseire válaszolva a kormányfő elmondta, Miskolc nem csak egy iparváros, hanem „egy történelmi város, ugyanakkor láthatóan az ott élőknek kiemelten fontos az ipar jelenléte, és az ezzel kapcsolatos büszkeség erősítése”.
Az elkövetkezendő négy év feladataival kapcsolatban a miniszterelnök kiemelte: a „BlackRock elnöke is azt mondta, hogy a szakmunkásoké a jövő, ugyanis a diplomások munkáját a mestersége intelligencia fogja kiváltani”.
Fontos lett a digitális jelenlét, a digitális világ nem kihegyezte, hanem átalakította a választási témákat, a kampányt
– jelentette ki Orbán Viktor.
– Azt tudom mondani, ha a gazdaság normálisan működik és Magyarország egy átlagos teljesítményt nyújt, akkor a mostani jóléti intézkedések fenntarthatóak. A tiszások azonban ezt a brüsszeli pénzektől remélik, miközben azt a pénzt ezekre nem lehet felhasználni – mutatott rá a miniszterelnök.
Orbán Viktor szerint amióta bejöttek az okostelefonok, azóta nincs meg az egyfajta előszűrése a híreknek, és már a marhaságok is tudnak terjedni. – A nyilvánosság szerkezete megváltozott, és ebből számos dolog következik. Ez nemcsak Magyarországon, de az egész világon is probléma – tette hozzá.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre