Nagy futással kel életre Szent István öröksége

A cél az 1025 kilométer lefutása közösen. A nagy futás távja szimbolikus, hiszen 1025 évvel ezelőtt koronázták meg Szent István királyunkat, ezzel pedig Európa közepén formálisan is megalakult az önálló, független keresztény magyar állam. Ez egy meghatározó fordulópont volt, amely alapjaiban határozta meg a magyarság helyzetét és jövőjét.

A Szent István Intézet célja, hogy mozgáson, közösségi élményeken és kulturális programokon keresztül hozzák közelebb a résztvevőkhöz államalapító királyunk örökségét.

Ezt az alkalmat szerettük volna egy kicsit kiegészíteni. Szent István az országépítésről volt híres, és mi szerettük volna ezt kiemelni azzal, hogy egy országszépítő aktivitást kapcsolunk a közösségi futás mellé. Így azok, akik lefutják ezt a távot és részt vesznek ebben a közösségi futásban, majd egy palántamixet vihetnek magukkal, amivel saját környezetüket és így szimbolikusan az országot is szépíthetik

– mondta el a Metropolnak Máthé Zsuzsa, a Szent István Intézet igazgatója.

Az 1025 km nagy táv, de a szervezők bíznak a résztvevők kitartásában, akik összességében, együtt teljesítik majd ezt a távot, így remélik, sikerül az ötlet megvalósítása. A program középpontjában egy könnyen teljesíthető, 500 méteres futókör áll, amelyet bárki – kortól és edzettségi szinttől függetlenül – teljesíthet. A közösségi futás nem verseny, sokkal inkább egy közös élmény, amely az összetartozást és az ünneplést helyezi előtérbe. A hangulatról pedig színes programkínálat gondoskodik: a bemelegítést Rubint Réka vezeti, míg a színpadon többek között Nagy Adri és Agárdi Szilvia lép fel. A családokat gyermeksarok várja animátorokkal, így a legkisebbek számára is tartalmas kikapcsolódást kínál az esemény. Az Intézet vezetője ismertette a programot:

A gyerekeknek olyan foglalkozásokkal készülünk, ahol Szent István lesz a középpontban. Különleges élményt ígér Szent István koronázási palástjának hiteles másolata is, amelyet a helyszínen meg lehet tekinteni, illetve a forgatagban Szent István és Gizella is megjelenik, korhű öltözetben. Így a történelem szó szerint kézzelfogható lesz.

A rendezvény 11 és 14 óra között várja az érdeklődőket, a rajtszámok átvétele pedig már 10 órától kezdődik a Millenáris Park D épülete előtt. Az esemény ingyenes, azonban előzetes online regisztrációhoz kötött, amelyet ITT lehet elvégezni. A helyszíni nevezés csak korlátozott számban lesz elérhető, ezért érdemes időben biztosítani a részvételt. Minden regisztrált futó ajándékcsomagot kap: egyedi eseménypólót, virágpalántát, frissítőket és finomságokat – de talán ennél is fontosabb az a közösségi élmény, amely hosszú időre emlékezetessé teszi a napot.