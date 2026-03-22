Az orvosok fülgyulladásnak hitték a betegséget, de a férfi állapota egyre csak súlyosbodott

Andrea Wray beszámolója szerint fia, Ash Wray egy reggel rosszul lett, amit kezdetben az előző esti túlórának tulajdonított. A kétgyermekes anya elmondta, hogy a 35 éves férfi munka közben összeesett, de az orvosok akkor fülgyulladásra gyanakodtak, és antibiotikumot írtak fel neki.

Fotó: gofundme.com

Az orvosok fülgyulladásnak hitték, de még mindig nem találták meg a betegség okát

Az anya később észrevette, hogy Ash járása megváltozott, és ez az állapot két hónapon át fennállt. Egy reggel a 63 éves nő telefonhívást kapott, amelyben a hívó csak annyit ismételgetett: „anya”. Már majdnem letette, amikor felismerte, hogy a fia az, aki nagyon rosszul van, ezért azonnal hazasietett hozzá.

Andrea kórházba vitte a férfit, mivel attól tartott, hogy sztrókot kapott, ám az orvosok kizárták ezt, ugyanakkor azt sem tudták megmondani, mi okozza a tüneteket. Hazatérése után Ash rendkívül fájdalmas rohamokat élt át, elvesztette járás- és beszédképességét, és mindmáig nincs hivatalos diagnózisa, bár a történtek még 2021 áprilisában kezdődtek. A walesi család attól tart, hogy a férfi rejtélyes állapota tovább romolhat.

Ez szívszorító. Be kell vallanom, hogy minden egyes reggel arra kelek, hogy »Ash jól lesz, vagy történt valami más, és nem fogja tudni, hogy ki vagyok?«. Nehéz, de anyaként szembe kell nézni ezekkel a dolgokkal.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a férfi szervezete ritka módon ellenáll az érzéstelenítésnek, ezért nem tud elvégezni olyan vizsgálatokat, amelyek segíthetnének kideríteni a tünetek okát. Ash maga is beszélt állapotáról és elmondta, rendkívül frusztrálja, hogy nincs konkrét diagnózis, így nem tudnak előrelépni.

Vannak napok, amikor valamennyire képes kontrollálni a testét, máskor viszont annyira rossz állapotba kerül, hogy még az ágyból sem tud felkelni, mert a teste egyszerűen nem működik együtt vele.

A család most adománygyűjtésbe kezdett, hogy egy lépcsőliftet vegyenek az épületükbe, hiszen a negyedik emeleten laknak és a férfi nagyon nehezen tud járni – írja a Mirror.