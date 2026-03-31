Négyötödös Fidesz-győzelemre számít a csepeli tiszás jelölt

Egy helyi kifogásból derült ki: még a kompenzációs lista 25. helyéig sem számít eljutni a Tisza Párt. A Fidesz győzelem ezek szerint elsöprő lesz. A kamu felméréseknek már a saját jelöltjeik sem hisznek...

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.31. 13:47
Tisza Párt országgyűlési választás 2026 választás Fidesz

Kínos helyzetbe került a Tisza Párt a csepeli jelölt miatt.  Miközben országosan magabiztos győzelmi kommunikációt folytatnak, a helyi szervezet egy beadványban gyakorlatilag ennek az ellenkezőjét állította, sőt, elsöprő Fidesz győzelem várható Kátai-Németh Vilmos szerint.

Fidesz győzelemre számít a Tisza is
Fotó: Soós Lajos

Kátai-Németh Vilmos, a párt képviselőjelöltje kifogást nyújtott be a helyi választási bizottsághoz, amiért a Csepeli Hírmondó azt írta: a kompenzációs lista 25. helye „biztos befutó” számára - tudta meg a Csepel Info.

A Fidesz győzelem legalább 4/5-ös kell legyen ahhoz, hogy Kátai ne jusson be listáról

 

Ez a reakció mindent elárul, ugyanis valamiért a Tisza jelöltje úgy gondolja, hogy a lista a 25. helyig sem fog eljutni. 

A választási matematika alapján ez azt jelenti: a párt olyan rosszul szerepel, hogy nem tudnak behúzni 25 helyet, ez viszont egy rendkívül erős Fidesz-győzelem esetén fordulhat csak  elő.

A Tisza Párt azt is sérelmezte, hogy a lap beszámolt arról, hogy Kátai-Németh Vilmos nem jelent meg a csepeli képviselőjelöltek nyilvános beszélgetésén. Az eseményről a Metropol is beszámolt, a tiszás jelölt valóban nem jelent meg a rendezvényen. 

