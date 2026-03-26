Csillogó szemű fiatalok hallgatták Orbán Viktort Törökszentmiklóson
Hiába próbálja a Tisza úgy beállítani a kormánypártot, mintha azt csak az idősebb korosztály támogatná, Orbán Viktor országjárása erre már sokadjára cáfol rá. Törökszentmiklóson rengeteg fiatal hallgatta a miniszterelnök beszédét, többen frappáns plakátokkal érkeztek.
Második hete tart Orbán Viktor miniszterelnök országjárása, csütörtök este a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Törökszentmiklóson találkozott a helyi patriótákkal. A Kossuth Lajos tér már jóval a miniszterelnök beszéde előtt zsúfolásig megtelt, a közönség soraiban pedig bőven lehetett látni fiatal arcokat is.
Orbán Viktor Törökszentmiklóson arról beszélt, hogy igazságtalan négy év áll a hátunk mögött, olyan veszélyeket kellett ugyanis elhárítani, amiket nem mi idéztünk elő. Ilyen a szomszédunkban dúló háború, vagy épp a közel-keleti konfliktus és az amiatt kialakult olajárrobbanás.
A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Magyarországnak azonban olyan nemzeti kormánya van, ami nem futamodott meg a bajok elől, sőt a háború árnyékában még azt is sikerült megteremteniük, hogy a fiatalok nálunk jussanak a legkönnyebben saját otthonhoz.
A fix 3%-os kamatozású OtthonStart Program mellett a munkáshitel, a 25 év alattiak személyi-jövedelemadómentessége, a 30 év alatti anyák szja-mentessége, és a CSOK és Babaváró programok mind olyan világszinten egyedülálló állami támogatási formák, amik a magyar fiatalok érvényesülését segítik.
Orbán Viktor beszédében arra is kitért, hogy a kormánypárt nem hagyja, hogy a nyugati genderlobbisták és a woke-őrület gúnyt űzzön a családokból:
Az anya nő, az apa férfi, ha nincs gyerek, nincs jövő, ha van gyerek, van jövő. Ha nincs gyerek, nincs értelme a munkánknak sem
— hangsúlyozta a miniszterelnök, akinek szavait a Ripost idézte.
Ehhez képest a Tisza Párt meleglobbistája, Bódis Kriszta olyan novellákat ír, mint a Csipke Józsika, amiben a herceg valójában hercegnő, a hercegnő meg herceg. Teljes a zavar.
„Fideszes leszek, amíg élek!”
Orbán Viktor beszéde alatt egy érdekes tábla is felbukkant. Egy fiatal fiú egy „fideszes szív, fideszes lélek, fideszes leszek, amíg élek!” feliratú táblát tartott maga elé. De nem ez volt az egyetlen kedves gesztus a miniszterelnök irányába. A kaposvári országjáráshoz hasonlóan most is bekiabálta egy kislány Orbán Viktor nevét, mire a miniszterelnök reagált is:
Köszönöm, szívem!
– hangzott a válasz biztatásra.
