- Orbán Viktor: Apáink útján a győzelem felé!
- Orbán Viktor: Nem fogadjuk el, hogy ukrán manipulációval akarják befolyásolni a magyar választás végeredményét. Felszólítjuk Zelenszkijt, hogy hívja vissza a vérebeit! Itt nem lesz ukránbarát kormány!
- Orbán Viktor üzent Törökszentmiklósra!
- Gyűlik a tömeg, már ennyien vannak Orbán Viktor országjárásának törökszentmiklósi állomásán
Orbán Viktor megmutatta: ennyien voltak a Fidesz és a Tisza törökszentmiklósi rendezvényén
Két kép, két szó.
Magyarország miniszterelnöke elképesztő tömeg előtt mondott vérpezsdítő beszédet országjárása március 26-ai állomásán Törökszentmiklóson, ahol megtelt a Kossuth tér. A Tisza párt szintén Törökszentmiklósra szervezett eseményt.
Orbán Viktor a Facebook-oldalán osztott meg két drónfelvételt, érzékeltetve a különbséget. A két képhez mindössze két szót írt: Törökszentmiklós. Elsöprő.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre