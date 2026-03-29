„A legfőbb motivációm a három gyerekem” – Tamás alkoholista volt, ma már ezer napja józan

Bulik, jókedv, nevetés, jó társaság, ünnep minden nap. Aztán jön az önkívület, a másnaposság, a feledékenység, sok esetben az agresszivitás, és a lejtő. Ilyen az alkoholista ember élete. De hol van a határ, amíg még csak a jókedv dominál, és nem a függőség? Mikor veszítjük el a kontrollt a saját életünk felett? Tamás, aki aa családja ésa munkája miatt nem vállalja fel az arcát, több mint ezer napja nem iszik.

Sokáig élt alkoholista életet Tamás, de meg tudott állni a lejtőn. (Fotó: 123rf.com – Képünk illusztráció)

Az alkoholista megállíthatatlanul csúszik le a lejtőn

Tamás nagyjából 10 évig ivott napi rendszerességgel. A sör volt a kedvence, de jöhetett bármi, ami hatott. A társaság és az alkohollal összefüggő bulik, a kimaradások, a szórakozás. Szerinte az alkoholista ember legnagyobb problémája az, hogy nem ismeri fel: bajban van.

„Ez egy ilyen stigma, amit az ember magán hordoz. Egy bélyeg, ami szégyennel jár. Amikor én benne voltam, természetesen nem így gondoltam az egészre. Csak most látom, mi történt akkor. Az alkoholistákról alkotott kép az elég gáz: az alkoholista az, akinek nincsen lakása, meg nincsen akaratereje, meg nem tud uralkodni magán. Szerintem ezzel szemben a valóság az, hogy Magyarországon van több olyan alkoholista, aki egyébként tök jól funkcionál, mert elmegy a munkahelyére, nincs velük gond, csak éppenséggel szépen lassan csúszik le a lejtőn valahová, ahová én nem akartam eljutni és megálltam” – meséli őszintén Tamás. A férfi három éve eldöntötte, hogy nem akar a lejtő aljára érni, felesége és három gyereke van, azt mondja, igazi konfliktus sosem volt a családban azért, mert ő ivott.

Pont ez a fontos, hogy nem csináltam semmi olyat, ami miatt a társadalom vagy a családom megvetne. Az, hogy én mondjuk így meló után megittam egy üveg bort, az senkit sem zavart. Azért akartam abbahagyni, mert éreztem, hogy kezdem önmagamat tönkretenni. Sokszor voltam rosszul, amikor elmentem bulizni, elaludtam szórakozóhelyeken, annyira kiütöttem magam, hogy azt sem tudtam, hol vagyok. Csak a szerencsén múlt, hogy nem lett semmi bajom, hogy nem bántott senki

– emlékszik vissza a régi időkre a férfi.