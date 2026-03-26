A CPAC nemzetközi csúcstalálkozója hivatalos nyilatkozatban állt ki Orbán Viktor miniszterelnök mellett

Teljes mértékben támogatják a békepárti Orbán Viktor újraválasztását.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.26. 12:02
Módosítva: 2026.03.26. 13:44
Orbán Viktor CPAC támogatás

Szánthó Miklós egy új bejegyzést osztott meg a közösségi oldalán, amiben tudatta az emberekkel, hogy a CPAC nemzetközi csúcstalálkozója hivatalos nyilatkozatban állt ki Orbán Viktor miniszterelnök mellett.

US HU CPAC nemzetközi csúcstalálkozó Dallasban: Teljes mértékben támogatjuk a békepárti Orbán Viktor újraválasztását!

🤝🏻 A CPAC nemzetközi csúcstalálkozója hivatalos nyilatkozatban állt ki Orbán Viktor miniszterelnök mellett, hangsúlyozva, hogy a magyar kormányfő politikája követendő példa a jobboldal számára az egész világon – ezt a legnagyobb amerikai konzervatív szervezet vezetője, Matt Schlapp jelentette be az amerikai Dallasban. Az egyhangúan elfogadott dokumentum szerint a közelgő magyarországi választások sorsdöntőek az egész transzatlanti szövetség számára, ezért az amerikai CPAC teljes mértékben és fenntartások nélkül támogatja Orbán Viktor újraválasztását. A szervezet úgy véli, a magyar miniszterelnök és Donald Trump szövetsége az alapja annak a nemzetközi patrióta összefogásnak, amely képes megállítani a liberális globalizmust, és békét, valamint biztonságot teremteni a nyugati civilizációban.

💪🏻 A CPAC szerint a »Tegyük újra naggyá a Nyugatot« (Make the West Great Again) mozgalom alapköve az »Isten, haza, család« hármas egysége, amely gátat szab a woke ideológiának és a globális progresszivizmusnak. A dokumentum kiemeli: a #CPACHungary – melyet múlt szombaton rendeztek meg Budapesten – a józan ész és a keresztény szabadság fellegvárává vált Európában

– olvasható a bejegyzésében.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu