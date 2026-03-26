US HU CPAC nemzetközi csúcstalálkozó Dallasban: Teljes mértékben támogatjuk a békepárti Orbán Viktor újraválasztását!

🤝🏻 A CPAC nemzetközi csúcstalálkozója hivatalos nyilatkozatban állt ki Orbán Viktor miniszterelnök mellett, hangsúlyozva, hogy a magyar kormányfő politikája követendő példa a jobboldal számára az egész világon – ezt a legnagyobb amerikai konzervatív szervezet vezetője, Matt Schlapp jelentette be az amerikai Dallasban. Az egyhangúan elfogadott dokumentum szerint a közelgő magyarországi választások sorsdöntőek az egész transzatlanti szövetség számára, ezért az amerikai CPAC teljes mértékben és fenntartások nélkül támogatja Orbán Viktor újraválasztását. A szervezet úgy véli, a magyar miniszterelnök és Donald Trump szövetsége az alapja annak a nemzetközi patrióta összefogásnak, amely képes megállítani a liberális globalizmust, és békét, valamint biztonságot teremteni a nyugati civilizációban.

💪🏻 A CPAC szerint a »Tegyük újra naggyá a Nyugatot« (Make the West Great Again) mozgalom alapköve az »Isten, haza, család« hármas egysége, amely gátat szab a woke ideológiának és a globális progresszivizmusnak. A dokumentum kiemeli: a #CPACHungary – melyet múlt szombaton rendeztek meg Budapesten – a józan ész és a keresztény szabadság fellegvárává vált Európában