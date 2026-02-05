Alapjogokért Központ: a Tisza Párt megkezdte a vereségre való felkészülést

A politikai szereplők versenyében a korábbi időszakban megfigyelhető trend érvényesült, a közvélemény-kutatások adatai szerint a patrióta tömb biztos előnye megmaradt. Beszédes, hogy míg a nemzeti petíció révén a választók elmondhatják véleményüket az említett témaköröket illetően, Magyar Péter „pótcselekvésnek” nevezte a kezdeményezést.

Az év első hónapjában Orbán Viktor védelmébe vette a Brüsszel által súlyos támadás alá vont rezsicsökkentést, és kifejezte, hogy vezetésével hazánk nem vesz részt Ukrajna 1500 milliárd dolláros finanszírozási igényének kielégítésében. Ezzel szemben Magyar Péterék a háborúpárti Ursula von der Leyen védelmére keltek azzal, hogy nem vettek részt a róla szóló bizalmatlansági indítványról történő szavazáson. A baloldali kihívó alárendelt szerepét a felmérések adatain túl maga a pártelnök is igazolta, aki az egyre valószínűbb vereségre készülve – önmerényletről, berepülő drónokról és alkotmányos puccsról delirálva – azt a mítoszt sulykolja legelkötelezettebb szimpatizánsainak, amely szerint a Fidesz-KDNP csalásra készül, noha korábban maga fejtette ki, hogy ez lehetetlen.

A 2025-ös évet magunk mögött hagyva választási évre fordult rá Magyarország, amelyből már el is telt egy hónap. Januárban a Fidesz-KDNP pártversenyben mutatott fölénye mellett a választás időpontja is biztossá vált, így az elemzés publikáláshoz képest kevesebb mint 70 nap van hátra a 2026-os magyarországi parlamenti választásokig. Sulyok Tamás köztársasági elnök január 13-án jelentette be a dátumot, amely így a legkorábbi lehetséges alkalomra, április 12-re esik majd. A visszaszámlás elindult. Napirendelemzésünknek így nem is lehetne nagyobb aktualitása: elemzéssorozatunk következő részében a kampányhajrá eseményeit vizsgáljuk, azt, hogy miként alakult a politikai küzdőtér az év első hónapjában. A korábbiakhoz hasonlóan arra a kérdésre kerestük a választ, hogy a választási csatatér szereplői hogyan teljesítettek januárban és milyen pozícióból várhatják az országgyűlési választásig hátralévő bő 2 hónapot.