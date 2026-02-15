RETRO RÁDIÓ

Hatalmas siker a Budapest Central European Fashion Weeken, mindenkit lenyűgözött a NUBU

A NUBU tervezője és alapítója beszélt az alkotás filozófiájáról és a kollekcióról.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.15. 15:08
Budapest Central European Fashion Week tervező divat

A Life.hu írja, hogy vastaps koronázta meg a NUBU 2026/2027-es őszi-téli kollekciójának divatbemutatóját a Budapest Central European Fashion Weeken. Egy mélyen rétegzett vizuális univerzum bújt meg a bamutatott ruhákban – egyből elragadta a nagyérdeműt a természetközeli atmoszféra.

NUBU – Budapest Central European Fashion Week
A NUBU új kollekciójában az elmosódott színátmenetek és a különleges textúrák tették rá a Budapest Central European Fashion Week i-jére a pontot.
Forrás: MW

Budapest Central European Fashion Week

  • A BCEFW immár 17. alkalommal kerül megrendezésre. Ezen az eseményen a régió tervezői és alkotásai kerülnek nemzetközi reflektorfénybe.
  • A NUBU 2026/2027-es őszi-téli kollekciójában nagy hangsúlyt kaptak a természetes színek, illetve a különböző formák és anyagok.
  • Az új kollekciót Anna Peter Breton és Biliczki Anett művészek inspirálták.
  • A tervezőt, Garam Juditot leginkább más művészete és a vizuális szépség tudja megihletni.
  • A NUBU számára a legfontosabb a kényelem, a funkció és a fenntarthatóság.
  • Bár a NUBU nemzetközi terepen is feltűnt már, Judit számára az a legfontosabb, hogy itthon alakítsák ki a célközönségüket.

BCEFW – NUBU

A 2026-os BCEFW-n több márka is bemutatkozott. Láthattuk a lágy brutalizmust és az érzelmes földszíneket a Nanushka kollekciójában, Szarvas Valentin is nagy sikerrel debütált az Apolló Galériában, illetve több prezentációt és workshopot is tartottak a hétvégén, ahol a fiatal alkotók és a legnagyobb tervezők is helyet kaptak – írja a Life.hu. 

A BCEFW ugyanis immár 17. alkalommal biztosít nemzetközi platformot a régió tervezőinek.

Most a NUBU divatbemutatóját nézte meg a lap, a kollekció pedig nem okozott csalódást.

NUBU divatbemutató – fekete mint alapszín
A NUBU 2026/2027-es őszi-téli kollekciójában a fekete mint alapszín jelent meg.
Forrás: MW

2026 divat a NUBU-nál – Interjú Garam Judittal

A kollekciót a NUBU alapítója, Garam Judit – aki a 2021-es tokiói nyári olimpiára tervezte a magyar versenyzők ruháit – alkotta meg tervezőasszisztensével, Borcsik Lizával. 

A téli szezon ruháiban a gyapjúszövet és az újrahasznosított selyem kapta a legnagyobb figyelmet – ezeket a textúrákat pedig kézi nemezeléssel és egyedi kézi festési technikák segítségével tették még izgalmasabbá. Emiatt a ruhákban egyfajta harmonikus kettősséget figyelhettünk meg mind az egymást kiegészítő matériák, mind a formáik között.

NUBU divatbemutató – Garam Judit és Borcsik Liza
A NUBU tervezői, Garam Judit és Borcsik Liza is meghajoltak a divatbemutató végén.
Forrás: MW

Minden NUBU kollekciót művészeti inspiráció inspirálja.” A tervezők most két művészt választottak erre a célra: a magyar-kirgiz származású Anna Peter Bretont festőművészt, és Biliczki Anett üvegművészt.

A művészi inspiráció mellett Juditot a vizuális élmények tudják a leginkább megihletni. „Én egy nagyon művészeti típusú ember vagyok. Tehát engem a művészet, a vizualitás, a szép és esztétikus dolgok tudnak a leginkább inspirálni.” Tekintve, hogy a hétvégi divatbemutatók a Szépművészeti Múzeumban voltak, ki tudja, talán a kiállított műtárgyak adta ihlet elemei a következő kollekcióban is megjelennek – bár Judit állítása szerint ő leginkább a kortárs művészetből inspirálódik.

Kényelem, funkció és fenntarthatóság

A NUBU, melynek jelentése szeretet, hisz a kozmikus egységben, az esztétikai harmóniát a zen filozófiával hozzák összhangba. Mégis az egyik legnagyobb mottójuk a kényelem, a funkció és a fenntarthatóság hangsúlyozása.

A kényelem és a funkció azért fontos, mert a ruhát viselni kell, és jól kell benne érezned magad. Ez egy alapvető fontosság. Viszont a fenntarthatóság a mai világban egy napirendi pont. Ezért is nagyon figyelünk arra, hogy milyen alapanyagokból dolgozunk, és nagyon ügyelünk arra, hogy minél kevesebb hulladékot termeljünk.”

NUBU divatbemutató – földszínek
A NUBU új kollekciójában a földszínek is megjelentek.
Forrás: MW

Bár Judit szerint itthon még épp formálódik a divatérzékenység, úgy véli, hogy ideális esetben az alapokat ott kell elérni, ahol az illető alkot, él és dolgozik. És bár ez itthon nagyon nehéz, mégis nagyon fontos számára a közönsége – azok a magyar férfiak és nők, akik fontosnak tartják személyiséget, a funkcionalitást és a művészi szabadságot a divatban.

