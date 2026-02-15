Hatalmas siker a Budapest Central European Fashion Weeken, mindenkit lenyűgözött a NUBU

A Life.hu írja, hogy vastaps koronázta meg a NUBU 2026/2027-es őszi-téli kollekciójának divatbemutatóját a Budapest Central European Fashion Weeken. Egy mélyen rétegzett vizuális univerzum bújt meg a bamutatott ruhákban – egyből elragadta a nagyérdeműt a természetközeli atmoszféra.

A NUBU új kollekciójában az elmosódott színátmenetek és a különleges textúrák tették rá a Budapest Central European Fashion Week i-jére a pontot.

Forrás: MW

A NUBU 2026/2027-es őszi-téli kollekciójában nagy hangsúlyt kaptak a természetes színek, illetve a különböző formák és anyagok.

Az új kollekciót Anna Peter Breton és Biliczki Anett művészek inspirálták.

A tervezőt, Garam Juditot leginkább más művészete és a vizuális szépség tudja megihletni.

A NUBU számára a legfontosabb a kényelem, a funkció és a fenntarthatóság.

Bár a NUBU nemzetközi terepen is feltűnt már, Judit számára az a legfontosabb, hogy itthon alakítsák ki a célközönségüket.

BCEFW – NUBU

A 2026-os BCEFW-n több márka is bemutatkozott. Láthattuk a lágy brutalizmust és az érzelmes földszíneket a Nanushka kollekciójában, Szarvas Valentin is nagy sikerrel debütált az Apolló Galériában, illetve több prezentációt és workshopot is tartottak a hétvégén, ahol a fiatal alkotók és a legnagyobb tervezők is helyet kaptak – írja a Life.hu.

A BCEFW ugyanis immár 17. alkalommal biztosít nemzetközi platformot a régió tervezőinek.

Most a NUBU divatbemutatóját nézte meg a lap, a kollekció pedig nem okozott csalódást.

A NUBU 2026/2027-es őszi-téli kollekciójában a fekete mint alapszín jelent meg.

2026 divat a NUBU-nál – Interjú Garam Judittal

A kollekciót a NUBU alapítója, Garam Judit – aki a 2021-es tokiói nyári olimpiára tervezte a magyar versenyzők ruháit – alkotta meg tervezőasszisztensével, Borcsik Lizával.

A téli szezon ruháiban a gyapjúszövet és az újrahasznosított selyem kapta a legnagyobb figyelmet – ezeket a textúrákat pedig kézi nemezeléssel és egyedi kézi festési technikák segítségével tették még izgalmasabbá. Emiatt a ruhákban egyfajta harmonikus kettősséget figyelhettünk meg mind az egymást kiegészítő matériák, mind a formáik között.