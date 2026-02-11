Bihari Ádám nem finomkodott: elmondta a véleményét Orbán Viktor öltözködési stílusáról

Nem akárkivel futott össze nemrégiben Orbán Viktor. A miniszterelnök Bihari Ádám stílusszakértővel találkozott, akivel egy pár mondatot is váltott.

Orbán Viktor Fotó: MW

Orbán Viktor: Ha stílus van, minden van

A miniszterelnök a találkozóról egy videót is közzétett a közösségi oldalán. Ebben megszólal Bihari Ádám, aki természetesen nem tudta megállni, hogy ne mondja el a véleményét Orbán Viktor öltözködési stílusáról. A szakértő ezek mellett egy szép, a kormányfővel közös emléket is felidézett.

Ha stílus van, minden van

- írja Orbán Viktor a Facebook-oldalán közzétette posztjában.