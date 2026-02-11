RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Magyar-kínai partnerség - Videó

A kormányfő szerint Európa rohamosan veszít versenyképességéből.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.11. 18:33
Kína Partnerség Orbán Viktor Magyarország

Mint az ismert, az elmúlt években számos beruházás érkezett hazánkba, és ez az elkövetkezendő években sem lesz másként. Ugyanis a kormány igyekszik több lábon állni, így Kínával is jó kapcsolatot ápolni.

Orbán Viktor
Orbán Viktor Fotó: mw

Orbán Viktor: Magyar-kínai partnerség

Szerdán hazánkba látogatott Kína külügyminisztere, akivel Orbán Viktor is találkozott. A miniszterelnök a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében arról írt, hogy amíg Európa folyamatosan veszít a versenyképességéből, addig hazánk több lábon áll, és folyamatosan fejleszti a gazdasági együttműködését az ázsiai országgal.

Magyar-kínai partnerség. Míg Európa rohamosan veszít versenyképességéből, és építi le kapcsolatait Kínával, addig mi több lábon állunk, és folyamatosan fejlesztjük gazdasági együttműködésünket

- fogalmazott Orbán Viktor a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.

 

