Orbán Viktor: Magyar-kínai partnerség - Videó

Mint az ismert, az elmúlt években számos beruházás érkezett hazánkba, és ez az elkövetkezendő években sem lesz másként. Ugyanis a kormány igyekszik több lábon állni, így Kínával is jó kapcsolatot ápolni.

Orbán Viktor Fotó: mw

Orbán Viktor: Magyar-kínai partnerség

Szerdán hazánkba látogatott Kína külügyminisztere, akivel Orbán Viktor is találkozott. A miniszterelnök a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében arról írt, hogy amíg Európa folyamatosan veszít a versenyképességéből, addig hazánk több lábon áll, és folyamatosan fejleszti a gazdasági együttműködését az ázsiai országgal.

- fogalmazott Orbán Viktor a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.