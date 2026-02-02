Minimálbér-emelés vagy Tisza-adó? Százezrek pénztárcájáról dönthetünk áprilisban

Orbán Viktor miniszterelnök tavaly decemberben jelentette be, hogy januártól 11 százalékkal fog emelkedni a minimálbér. Ennek összegét pedig a munkavállalók a napokban kapják kézhez. Mindez azt jelenti, hogy a megemelt fizetések közvetlenül 700 ezer család jövedelmi viszonyait javítja. Ezzel szemben a Tisza-adó, ha bevezetésre kerülne, akkor még ennél is több család kerülne az anyagi csőd szélére.

A napokban kapják kézhez a munkavállalók a megemelt minimálbért. Fotó: Shutterstock

A minimálbér emelése számokban

A 11 százalékos minimálbérnek köszönhetően az 322 800 forintra nőtt. Emellett a kormány a garantált bérminimumot is megemelte 7 százalékkal, ami így 373 200 forintra emelkedett.

Fontos tudni, hogy a minimálbér az a minimum, amit mindenkinek kell adni, aki teljes foglalkoztatásban van, azaz aki napi 8 órában heti 5 napot dolgozik. A garantált bérminimum pedig azt jelenti, hogyha valakinek van valamilyen végzettsége, ami nem diplomát jelent, hanem valami középfokú végzettséget, szakmát akkor ő a garantált bérminimumot kapja.

Tehát mondhatjuk úgy, hogy ez tulajdonképpen a szakmunkás minimálbér, amiből nekik kötelező minimum adni. Ez a kettő azért érdekes, mert ennek az átlagából szoktuk kiszámolni az úgynevezett effektív minimálbért. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy nagyon sok országban nincs ez így külön, hanem csak egy minimálbér van. Emiatt szokták mondani, hogy a magyar minimálbér nem a legjobb helyen van az EU-s összehasonlításban, csakhogy nekünk ugye van minimálbérünk, meg van egy garantált bérminimumunk.

– fejtette ki korábban Palóc André Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője.

A miniszterelnök elmondta, hogy a kormány munkaadó is, és ágazati bérfejlesztéseket hajt végre, amelyek befolyásolták ezt a megállapodást. Tanárok, egészségügyi dolgozók, igazságügy, fegyverpénz, önkormányzati alkalmazottak, kultúra, szociális szféra - mind olyan területek, ahol 15 százalékos béremelés történik 2026-ban is. Emellé jönnek az adócsökkentések, amelyek elsősorban a családok helyzetét javítják majd.

Orbán Viktor emellett arra emlékeztetett, hogy 2010-hez képest egymillióval többen dolgoznak, így Magyarország a teljes foglalkoztatás állapotában van, ma már a munkaerő hiánya jelentősebb kihívás a gazdaság számára, mint a munkanélküliség.