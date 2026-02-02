Minimálbér-emelés vagy Tisza-adó? Százezrek pénztárcájáról dönthetünk áprilisban
Orbán Viktor bejelentése nyomán januártól 11 százalékkal emelkedtek a bérek, amelyeket a dolgozók ezekben a napokban kapnak kézhez. A megemelt minimálbér mintegy 700 ezer család megélhetését javítja közvetlenül. Ezzel szemben a Tisza Párt többkulcsos adójavaslata akár évi több százezer forintos veszteséget okozhat, és sok háztartást sodorhat anyagi nehézségbe.
Orbán Viktor miniszterelnök tavaly decemberben jelentette be, hogy januártól 11 százalékkal fog emelkedni a minimálbér. Ennek összegét pedig a munkavállalók a napokban kapják kézhez. Mindez azt jelenti, hogy a megemelt fizetések közvetlenül 700 ezer család jövedelmi viszonyait javítja. Ezzel szemben a Tisza-adó, ha bevezetésre kerülne, akkor még ennél is több család kerülne az anyagi csőd szélére.
A minimálbér emelése számokban
A 11 százalékos minimálbérnek köszönhetően az 322 800 forintra nőtt. Emellett a kormány a garantált bérminimumot is megemelte 7 százalékkal, ami így 373 200 forintra emelkedett.
Fontos tudni, hogy a minimálbér az a minimum, amit mindenkinek kell adni, aki teljes foglalkoztatásban van, azaz aki napi 8 órában heti 5 napot dolgozik. A garantált bérminimum pedig azt jelenti, hogyha valakinek van valamilyen végzettsége, ami nem diplomát jelent, hanem valami középfokú végzettséget, szakmát akkor ő a garantált bérminimumot kapja.
Tehát mondhatjuk úgy, hogy ez tulajdonképpen a szakmunkás minimálbér, amiből nekik kötelező minimum adni. Ez a kettő azért érdekes, mert ennek az átlagából szoktuk kiszámolni az úgynevezett effektív minimálbért. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy nagyon sok országban nincs ez így külön, hanem csak egy minimálbér van. Emiatt szokták mondani, hogy a magyar minimálbér nem a legjobb helyen van az EU-s összehasonlításban, csakhogy nekünk ugye van minimálbérünk, meg van egy garantált bérminimumunk.
– fejtette ki korábban Palóc André Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője.
A miniszterelnök elmondta, hogy a kormány munkaadó is, és ágazati bérfejlesztéseket hajt végre, amelyek befolyásolták ezt a megállapodást. Tanárok, egészségügyi dolgozók, igazságügy, fegyverpénz, önkormányzati alkalmazottak, kultúra, szociális szféra - mind olyan területek, ahol 15 százalékos béremelés történik 2026-ban is. Emellé jönnek az adócsökkentések, amelyek elsősorban a családok helyzetét javítják majd.
Orbán Viktor emellett arra emlékeztetett, hogy 2010-hez képest egymillióval többen dolgoznak, így Magyarország a teljes foglalkoztatás állapotában van, ma már a munkaerő hiánya jelentősebb kihívás a gazdaság számára, mint a munkanélküliség.
A Tisza-adó a munkaerőpiacot is romba döntené
Akár évi több százezer forintos kiesést is jelenthet az átlagjövedelmű magyar dolgozóknak, ha megvalósul a Tisza Párt számára készített baloldali megszorítócsomag, és az egykulcsos szja helyét egy háromsávos, progresszív adórendszer veszi át.
A jelenleg hatályos szja-rendszer egységes, 15 százalékos kulcsot alkalmaz, ezt váltaná fel a tiszás elképzelés három sávval: az alsó továbbra is 15 százalék maradna, és az évi 5 millió forintig terjedő jövedelmekre vonatkozna. Ezt követné a középső, 22 százalékos kulcs, majd a legfelső, 33 százalékos adómérték lépne életbe a 15 millió forint feletti jövedelemrészre.
Ebben a rendszerben már az átlagbér alatt, vagyis havi bruttó 416 ezer forintnál életbe lépne a második adósáv, míg a „döbbenetes elvonást” jelentő harmadik kulcsot a havi bruttó 1 millió 250 ezer forint feletti jövedelmekre kellene alkalmazni.
Magyarország 2010 előtt már működtetett többkulcsos szja-rendszert, amelynek hatásai hasonlóak voltak. A Gyurcsány-kormány idején sokaknak nem érte meg legálisan többet dolgozni vagy képzéssel magasabb hozzáadott értékű munkát vállalni, mert a magasabb bérrel azonnal magasabb adósávba kerültek, és a többletjövedelem jelentős részét elvitte az állam. Ennek egyik következményeként tömegek voltak bejelentve minimálbérre, miközben fizetésük egy részét borítékban (vagyis feketén) kapták meg.
