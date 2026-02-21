„A kutyát is alig mertük kivinni” – Már Csömörön is készülnek a mogyoródi medve felbukkanására, ezt kérték a lakóktól

Fás, erdős, bokros zsáktelepülés Csömör nagyközsége, ahol a helyiek előszeretettel barangolnak a környékbeli mezőkön és erdőkben. Most azonban többen is búcsút mondanak a kellemes gyalogtúráknak, sokan a kutyákat is más helyen sétáltatják, miután a napokban kiderült: medve kóborolhat Mogyoród környékén.

Úgy tudják, hogy a medve magántartásból szabadulhatott el. A csömöriek is tartanak a mackótól, sokan elkerülik az erdőket-mezőket (Fotó: Pexels – Képünk illusztráció)

Medveriadó van Mogyoródon, Csömörön és Fóton is

Mint arról a Metropol írt, a medvét a Pest vármegyei Mogyoródon, a Kukukkhegy környékén, egy erdős, bánya fölötti területen észlelték. A helyi önkormányzat azonnal akcióba lépett, felhívásban figyelmeztették a lakókat.

Kérjük Önöket, hogy kerüljék az erdős, bokros területeket; gyermekeket ne engedjenek egyedül a határba; a hulladékot zárt edényben tárolják; házi- és haszonállataikat tartsák biztonságos helyen!

– fordult az emberekhez a Mogyoródi Nagyközség Önkormányzata. Azóta azonban a környező településeken is riadót fújtak: a közeli Csömörön és Fóton is készülnek a medve lehetséges felbukkanására, az autósok pedig Csomád és Veresegyháza között is jelezték, hogy látták a hatalmas barna medvét. Bár utóbbiról úgy tudni, hogy nem igaz, a csömöriek azóta is óvatosan járnak az erdős-mezős területeken. Erre az önkormányzat is figyelmeztette őket. Hozzátették, ők úgy tudják, hogy az állat egy magántartásból szabadult el:

Az elmúlt napokban medvét észleltek Mogyoród környékén. A csömöri önkormányzat és a vadásztársaság munkatársai folyamatosan tartják a kapcsolatot a környékbeli szakemberekkel. Tudomásunk szerint a medve valószínűleg nem a szabadból került a környékre, hanem magántartásból szabadulhatott el

– közölte bejegyzésében Csömör települése. Leszögezték, hogy bizonyos utcákban ajánlott a fokozott óvatosság.

„Kérjük a Levendula, Középhegy, Panoráma, Vízműsor utca környékén élőket, hogy elővigyázatosan és óvatosan közlekedjenek, és ha lehet, sétáik során egyelőre kerüljék a környék erdős területeit, valamint a mezőket is. Amennyiben valaki látja a medvét, ne közelítse meg, és hívja a mogyoródi önkormányzat által is közzétett vadásztársaságot a 06-70-455-9640-es telefonszámon vagy a 112-es segélyhívót!” – írták. A megjelölt utcákban élők egy emberként kapták fel a fejüket a figyelmeztetésre. Többen is aggódnak a lehetséges medvejelenléttől, míg mások attól tartanak, hogy egy mezei séta alkalmával futnak bele az arra őgyelgő mackóba. Csilla az egyik feltüntetett utca lakója, most ő is más útvonalon sétáltatja a kutyáját.

Minden reggel a mezőn át viszem a kutyám sétálni, aztán az erdőben folytatjuk. Én maradtam volna a szokásos útnál, de a családom kérésére inkább a lakott területet választom. Bízom benne, pár nap alatt kiderül, hogy honnan jött és kié a medve, és akkor visszatérhetünk az erdei sétákhoz

– magyarázta a családanya.