Lógó szerkezet veszélyeztette a járókelőket Óbudán

Veszélyes helyzet alakult ki az óbudai Pacsirtamező utca 35. szám alatt: egy lelógó tetőszerkezet majdnem leszakadt, veszélybe sodorva a járókelőket és az ott parkoló autókat. A tűzoltók gyors beavatkozása akadályozta meg a bajt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.16. 16:10
Óbuda Pacsirtamező utca tetőszerkezet

Komoly riadalmat okozott vasárnap este a késői órákban az óbudai Pacsirtamező utca 35. szám alatti társasház tetején lelógó tetőszerkezet. A tetőre korábban felépített elem lelógott az utcafrontra, veszélybe sodorva a járdán közlekedőket és az ott parkoló autókat is. A környéken élők attól tartottak, hogy egy erősebb széllökés elég lehet ahhoz, hogy a szerkezet a mélybe zuhanjon. Márpedig a szél fújt rendesen! A faváz és az arra rögzített háló meglazult.

A lelógó tetőszerkezet miatt a tűzoltókat kellett riasztani vasárnap késő este
A lelógó tetőszerkezet miatt a tűzoltókat kellett riasztani vasárnap késő este Fotó: MW

A lelógó tetőszerkezet miatt lezárták a környéket

A lakók azonnal értesítették a hatóságokat és a helyszínre rövid időn belül megérkeztek a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársai. Kiss Ádám, az FKI helyettes szóvivője a Metropol kérdésére elmondta:

A tűzoltóink biztosították a területet és megszüntették a közvetlen veszélyhelyzetet, de a végleges javítás a társasház feladata

- szögezte le Kiss Ádám.

A tűzoltók ellenőrizték az építményt Fotó: MW

A Pacsirtamező utca 35. egy háromemeletes társasház, amelynek a tető utcafront felőli részére a korábban megbízott vállalkozó szerelte fel a fából és hálóból álló szerkezetet azért, hogy a tető javítása közben keletkező hulladék és törmelék ne essen le a járdára. A szerkezet azonban vasárnap este megadta magát.

A szerkezet a korábbi, biztonságos állapotában Fotó: MW

Az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. munkatársa lapunknak így nyilatkozott:

A szerkezet műszaki állapotát még éjszaka felülvizsgáltuk a vállalkozóval és a tűzoltósággal együtt. Arra a döntésre jutottunk, hogy az építményt le kell bontani. A munkálatok jelenleg is folynak, a  vállalkozó, aki a szerkezetet felszerelte, azt ígérte, hogy egy-két napon belül lekerül a tetőről az építmény

– mondta Willig András, a vagyonkezelő munkatársa.

Az eset szerencsére nem járt sérüléssel, a járda és ház előtti parkoló azonban egyelőre nem használható.

 

