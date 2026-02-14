A 34. héten jött világra a baba, édesanya nem akart hinni a szemének

Különleges kislánya van egy édesanyának, aki egy várandóssága alatt felütött rendellenesség miatt különleges jegyekkel lett megáldva: jobb és baloldalán haja és szeme színe eltérő. A kislány ma már egészséges, de ez nem mindig volt így.

Különleges kislánynak adott életet egy édesanya

Fotó: TikTok/ashleeblack3

Különleges kislány lopta be magát az internetezők szívébe

Egy kilencgyermekes amerikai édesanya osztotta meg legkisebb gyermekének történetét, akiről egész sokáig nem tudta, hogy milyen különleges. A 36 éves Ashlee Black akkor vette észre kislányának különleges jegyeit, amikor 4 hetes lett; szemeinek és hajának színe eltérőek. A büszke édesanya 2025 decemberében osztott meg egy videót a TikTokon, ahol részletesen beszámol a kislány különleges állapotáról. A videó a feltöltés óta több millió megtekintést ért el.

Ennek az édes kislánynak heterokromiája van a szeme és a haja, valamint két különböző bőrszíne van. Lehet, hogy kiméra?

– írta a videóhoz. A kiméra egy ritka állapot, amelyben egy személy legalább két különböző DNS-készlettel rendelkezik, ami különböző színű szemekhez, kis foltokban megjelenő különböző bőrszínekhez és különböző színű vagy textúrájú hajhoz vezethet. Valyn jobb oldalán sötétebb tónusok uralkodnak, ezért ezen az oldalon a szeme színe és a hajszíne is sötétebb, míg a bal oldalon világosabb színekkel rendelkezik.

Nem volt zökkenőmentes a várandósság

Bár Black csodálja babája szépségét, megjegyzi, hogy Valyn születése rendkívül nehéz volt. Black elmondta, hogy öt hetes terhesen tudta meg, hogy várandós, és az orvosok először azt mondták neki, hogy a méhüreg túl alacsony, és a magzat szívfrekvenciája is túl alacsony, ezért elvetélhet. Mint mondja a szíve a hírek hallatán összetört, de két héttel később újabb ultrahangos vizsgálaton vett részt. Valyn szíve addigra kissé meggyorsult, azonban egy ritka, császármetszés hegből származó méhen kívüli terhessége volt Ashlee-nek.

A császármetszés hegén kialakuló méhen kívüli terhesség rendkívül ritka, és akkor fordul elő, amikor a korai terhesség a korábbi császármetszés hegébe implantálódik – írja az American Journal of Obstetrics and Gynecology.

A 12 hetes ultrahangvizsgálatra Valyn már szépen fejlődött, azonban azt is kimutatta, hogy placenta accreta és placenta previa áll fenn.

A Mayo Klinika szerint a placenta previa olyan terhességi probléma, amikor a placenta teljesen vagy részben eltakarja a méh nyílását, ahelyett, hogy a méh tetejéhez vagy oldalához kapcsolódna. A placenta accreta pedig olyan súlyos terhességi állapot, amely akkor alakul ki, amikor a placenta túl mélyen nő be a méhfalba, ami azt jelenti, hogy a szülés után a placenta egy része vagy egészében a méhfalhoz kapcsolódik.

Két hónapig voltam kórházban a szülés előtt, mert nagyon erős vérzésem volt, és nagy volt a kockázata annak, hogy mindketten meghalunk, és még nagyobb volt a szülés közbeni halálozás kockázata a placenta percreta esetén előforduló vérveszteség miatt

– meséli, végül Valyn 34. hétre született teljesen egészségesen

A Valyn név egészséges, erős és bátor jelentéssel bír. Ő egy gyönyörű és egyedi kislány, aki kiemelkedik a többiek közül, és csodálatos céllal született. Nagyon szerencsések vagyunk.

- mesélte az édesanya a PEOPLE magazinnak.