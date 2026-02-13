Kijev polgármestere tájékoztatott; -13 fokra zuhan a hőmérséklet miközben 2600 épület maradt fűtés nélkül

- Ketten meghaltak és hatan megsebesültek Lozovában a vasúti csomópont megtámadásakor
Az oroszok folyamatosan támadják az ukrán energiaellátást, ezzel rengeteg kijevi maradt áram nélkül. Az extrém hidegben ez komoly kihívást jelent a lakosoknak.
Súlyos csapás érte Kijev energiainfrastruktúráit csütörtökön, február 12-én éjszaka. Az ellátórendszer sérülésével rengeteg fővárosi lakos maradt fűtés nélkül.
Kijev polgármestere Vitalij Klicsko arról számolt be, hogy közel 2,600 magas épület maradt fűtés nélkül, kiváltképp a főváros Desznyanszkji, Dnyiprovszji, Pecserszkji és Solomjanszkji kerületeiben. Az előző támadás során mintegy 1100 ilyen épület már eleve fűtés nélkül volt. A polgármester azt is elmondta, az előrejelzések szerint a hőmérséklet -13 Celsius fokra is lezuhanhat a napokban.
A közlemény szerint a munkások már dolgoznak rajta, hogy visszaállítsák a fűtést ezekben az épületekben. A Darnyica hőerőmű súlyos sérülésével lehetetlen a hőellátást biztosítani, az adataik alapján 107 ezer család maradt áram nélkül az éjszakai támadás során
Újabb nehéz éjszaka az energiaszektornak. A súlyos támadások miatt néhány épület áram nélkül maradt a Desnyanszkji kerületben. A munkatársaink azonnal visszaállították az áramot a kritikus létesítményekben
– írja a Darnyica közleményében.
