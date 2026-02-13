RETRO RÁDIÓ

Kijev polgármestere tájékoztatott; -13 fokra zuhan a hőmérséklet miközben 2600 épület maradt fűtés nélkül

Az oroszok folyamatosan támadják az ukrán energiaellátást, ezzel rengeteg kijevi maradt áram nélkül. Az extrém hidegben ez komoly kihívást jelent a lakosoknak.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.13. 11:47
Módosítva: 2026.02.13. 11:47
háború Ukrajna Kijev orosz-ukrán háború

Súlyos csapás érte Kijev energiainfrastruktúráit csütörtökön, február 12-én éjszaka. Az ellátórendszer sérülésével rengeteg fővárosi lakos maradt fűtés nélkül.

Russian attack on the Ukrainian city of Sloviansk
Fotó: Anadolu via AFP

Kijev polgármestere Vitalij Klicsko arról számolt be, hogy közel 2,600 magas épület maradt fűtés nélkül, kiváltképp a főváros Desznyanszkji, Dnyiprovszji, Pecserszkji és Solomjanszkji kerületeiben. Az előző támadás során mintegy 1100 ilyen épület már eleve fűtés nélkül volt. A polgármester azt is elmondta, az előrejelzések szerint a hőmérséklet -13 Celsius fokra is lezuhanhat a napokban.

A közlemény szerint a munkások már dolgoznak rajta, hogy visszaállítsák a fűtést ezekben az épületekben. A Darnyica hőerőmű súlyos sérülésével lehetetlen a hőellátást biztosítani, az adataik alapján 107 ezer család maradt áram nélkül az éjszakai támadás során

Újabb nehéz éjszaka az energiaszektornak. A súlyos támadások miatt néhány épület áram nélkül maradt a Desnyanszkji kerületben. A munkatársaink azonnal visszaállították az áramot a  kritikus létesítményekben

– írja a Darnyica közleményében.

 

háború A dosszié további cikkei
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu