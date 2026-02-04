Kapu Tibor lesz a házigazda: jön a Space Summit 2026

Igazi sztárparádét ígér a Space Summit 2026 – űrkutatási konferencia, melynek Budapest ad otthont 2026. február 10-én. A HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat által rendezett esemény házigazdája Kapu Tibor, a HUNOR program űrhajósa lesz, az előadók között pedig Farkas Bertalan, Charles Simonyi, Peggy Whitson és Slawosz Uznanski-Wisniewski neve is szerepel.

Kapu Tibor, a Space Summit 2026 házigazdája (Fotó: Illyés Tibor)

Izgalmas témák, nagyszerű előadások a Space Summit 2026-on

Az egész napos szakmai rendezvény célja, hogy párbeszédet indítson Magyarország és a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat jövőbeli szerepéről az európai és globális űrkutatási ökoszisztémában. Az eseményen a HUN-REN kutatási intézetei, támogatott kutatócsoportjai, kiemelt egyetemi partnerek és ipari szereplők közösen vizsgálják, mit jelent ma az űrkutatás.

A résztvevők, akik között ott lesz Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos és Nagy Klaudia Vivien, az Európai Űrügynökség (ESA) minősített űrorvosa is, a világűrrel kapcsolatos tudományos és technológiai kutatások teljes spektrumát áttekintik – a csillagászattól a bolygóvédelemig, az űridőjárástól a műszerfejlesztésig –, kiemelt figyelmet fordítva azokra a fókuszterületekre, ahol Magyarország valós versenyelőnnyel rendelkezik.

A konferencia kiemelten foglalkozik egy olyan zászlóshajó kutatási program kialakításával, amely integrálja a hazai űrkutatási kompetenciákat, és lehetőséget ad a HUN-REN intézeteinek, kutatóinak, egyetemi műhelyeknek és ipari szereplőknek közös, nemzetközi léptékű projektek megvalósítására.

A rendezvény résztvevői kiemelten foglalkoznak a sikeres kutatóintézeti-egyetemi-ipari együttműködések jó gyakorlataival, elemzik Magyarország és a HUN-REN jelenlegi pozícióját az űrkutatásban. Magyarország erősségei közé tartozik a magas szintű alapkutatási háttér, a speciális műszerfejlesztési kompetenciák, valamint a nemzetközi kutatási infrastruktúrákhoz és szervezetekhez való kapcsolódás. Az ESA-tagság, a nemzetközi küldetésekben való részvétel és a globális kutatási hálózatokhoz való csatlakozás kulcsszerepet játszik abban, hogy a magyar kutatók és cégek aktív formálói legyenek a jövő űrprogramjainak.