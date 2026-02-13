Teljesen megbolondul az időjárás - ilyen lesz a hétvégénk

Az időjárás a következő napokban nem tudja eldönteni, hogy mit akar. A felhőzet néhol megvastagodik, máshol lecsökken, valamint csapadékos és napsütéses idők váltják majd egymást.

Napsütéses, esős és havas esős időjárásra is számíthatunk a héten Fotó: Pexels – Képünk illusztráció

Gondosan figyelni kell az időjárásra

Pénteken délelőtt még számítani lehet kisebb esőre, majd nyugat felől lassan csökken a felhőzet, és egyre több helyen előbújik a nap. Az északnyugati szél több térségben megerősödik. A nappali csúcshőmérséklet továbbra is 11 fok körül alakul.

Szombaton a rövid ideig tartó reggeli napsütés után délutántól délről vastagodó felhők érkeznek. Estére sokfelé elered az eső. A hőmérséklet napközben körülbelül 10 fokra emelkedik.

Vasárnap többnyire felhős, borús idő várható. Az esőt egyre inkább havas eső, a magasabban fekvő területeken havazás válthatja fel, majd estére megszűnik a csapadék. A hőmérséklet csökken: reggel még 5 fok körül alakul, délutánra viszont már csak 2 fok valószínű. Az északnyugati szél viharossá erősödik - írja a köpönyeg.hu.