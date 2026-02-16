Így járt Homonnay Zsolt: ezt nem engedték meg az Operettszínház sztárjának

Közelebb ért egymáshoz a cirkusz és az operett, mint azt sokan gondolnák. Nem véletlen, hogy a manézs hangulatáért felelős zenekarok is szívesen felcsendítik Lehár Ferenc és Kálmán Imre melódiáit a légtornászok és a lovasakrobaták mutatványai közben. Homonnay Zsolt színművész-rendező most egy különleges gálaestet rendezett a magyar artistaművészet fellegvárában.

Homonnay Zsolt szerint a cirkusz és az operett remekül összeillik / Fotó: Balogi Zsófia

A XXI. században a cirkusz egy egyre futurisztikusabb irányzat felé halad. Homonnay Zsolt szerint azonban ez nem teljesen újkeletű.

Kálmán Imre éppen egy ilyen benyomás hatására írta meg az idén 100 éves Cirkuszhercegnőt. A Broadway világa 1926-ban vette kezdetét, és akkor a Strauss-hagyományokon nevelkedett bécsi és budapesti közönségnek ez akkoriban igen egzotikusnak tűnt. Kálmánt megihlette egy lovasakrobata produkciója, ebből pedig megszületett az azóta is népszerű műve

– mondta Homonnay a Metropolnak.

A gálaesten az artisták produkcióit híres operett- illetve musicaldalokkal egészítették ki. A Fővárosi Nagycirkusz és a Budapesti Operettszínház kapcsolata azonban korábban megkezdődött, ugyanis a Nagymező utcai teátrum Carmen musicaljében, illetve a Cirkuszhercegnő operettjében is bemutatkoztak a porond tehetségei.

Homonnay Zsolt felnéz az artistákra

A színész-rendező külön kiemelte az Ugye, elkapsz majd című dalt, melyet az esten Nádasi Veronika énekelt, miközben a Duó Krikó nevű formáció előadta a lélegzetelállító gurtniszámát. Krivanek Zoé és Kollár Bence már évek óta együtt dolgozik, és rangos díjat is nyert az idei Budapest Cirkuszfesztiválon. A közös produkció nem csupán a férfi-női kapcsolatot emelte piedesztálra, hanem a feltétel nélküli bizalmat is.

Homonnay Zsolt szerint szó nincs arról, hogy a néző egy ilyen együttműködés során vagy az artisták, vagy a zenészek produktumát figyeli, hiszen ezek egy organikus egységet alkotnak. A színész egyébként a műsor összeállítása során szerette volna a gurtnit kipróbálni, de a fiatal artista ezt nem engedte meg neki. Az, hogy valakit teljes biztonságban felhúzzanak a magasba, több éves gyakorlást igényel.

Kénytelen voltam ebbe beletörődni, de az igazság az, hogy ilyesmiről még csak nem is álmodik az ember, maximum csodálni képes a cirkuszművészetet

– fejezte be Zsolt.