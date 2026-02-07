Patinás, centírozás, helyiség – mindegyik helyesen van írva? Kőkemény helyesírási kvíz

Elég csak a kommentjeinkre, bejegyzéseinkre néznünk, láthatjuk, hogy néha előbukkan egy-egy hiba. Sokszor elhibázzuk az egybeírást, különírást; viszont számos olyan szó van, aminek alapból trükkös a helyesírása. Te tudod, hogyan írjuk őket helyesen? Jöjjön a helyesírás kvíz!

Jöjjön a helyesírás kvíz! Képünk illusztráció. Fotó: Unslpash

Helyesírás kvíz: ezeket a szavakat sokan rosszul írják

A magyar helyesírás szabályai sokszor kikövetkeztethetőek. Egyes szavaknál azonban a kialakult gyakorlat az irányadó, a kiejtéstől pedig néha eltér a helyesírás. A hajók vitorláját tartó alkalmatosságot például évekig 'árboc' névvel illettük, néhány éve azonban a kiejtésének megfelelően ma már hosszú 'o'-val írjuk.

Máskor pedig egyszerű félrehallásból vagy rossz példákból rögzülhet egy-egy szó helytelen leírása. Ezek sokszor beidegződnek és talán meg is lepődünk, amikor tapasztaljuk, hogy az általunk használt írás helytelen.

A Magyar Tudományos Akadémia normaképző testületként működik a magyar helyesírásban. Minden kérdéses szónál, kifejezésnél meghozzák a döntést, honlapjukon pedig ellenőrizhetjük magunkat írás közben. Ez a testület dolgozza ki és frissíti A magyar helyesírás szabályait, amely jelenleg a 12. kiadásnál tart.

Lássuk, helyesen írod-e az alábbi szavakat!