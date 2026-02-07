RETRO RÁDIÓ

Patinás, centírozás, helyiség – mindegyik helyesen van írva? Kőkemény helyesírási kvíz

Vannak trükkös szavaink, amelyeknek helytelen írása elterjedt. Te is belesétálsz ezekbe a csapdákba? Jöjjön az újabb helyesírás kvíz!

kvíz helyesírás szavak

Elég csak a kommentjeinkre, bejegyzéseinkre néznünk, láthatjuk, hogy néha előbukkan egy-egy hiba. Sokszor elhibázzuk az egybeírást, különírást; viszont számos olyan szó van, aminek alapból trükkös a helyesírása. Te tudod, hogyan írjuk őket helyesen? Jöjjön a helyesírás kvíz

Helyesírás kvíz: ezeket a szavakat sokan rosszul írják
Jöjjön a helyesírás kvíz! Képünk illusztráció. Fotó: Unslpash

A magyar helyesírás szabályai sokszor kikövetkeztethetőek. Egyes szavaknál azonban a kialakult gyakorlat az irányadó, a kiejtéstől pedig néha eltér a helyesírás. A hajók vitorláját tartó alkalmatosságot például évekig 'árboc' névvel illettük, néhány éve azonban a kiejtésének megfelelően ma már hosszú 'o'-val írjuk.

Máskor pedig egyszerű félrehallásból vagy rossz példákból rögzülhet egy-egy szó helytelen leírása. Ezek sokszor beidegződnek és talán meg is lepődünk, amikor tapasztaljuk, hogy az általunk használt írás helytelen.

A Magyar Tudományos Akadémia normaképző testületként működik a magyar helyesírásban. Minden kérdéses szónál, kifejezésnél meghozzák a döntést, honlapjukon pedig ellenőrizhetjük magunkat írás közben. Ez a testület dolgozza ki és frissíti A magyar helyesírás szabályait, amely jelenleg a 12. kiadásnál tart.

Lássuk, helyesen írod-e az alábbi szavakat!

1.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1. Melyik a helyes?
2.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2. Milyen eljárást láthatunk a képen?
3.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3. Hol ül az a diák, aki az első padba ül?
4.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4. A konyha vajon...
5.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5. Az időpontot ________ nem tudtuk leegyeztetni
6.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6. Köszönöm! Erre mi a válasz?
7.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7. Ne _____ a sarlatánok hazugságainak!
8.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8. _________, hogy elvisz engem vacsorázni
9.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9. Mit látunk a képen?
10.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
10. "Ez ________ nézve ____________ elég unalmas procedúra..."

 

