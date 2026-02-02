Folytatódik az országjárás, Orbán Viktor itt járt - Fotó
Országjárásba kezdett a választás előtt Orbán Viktor.
Orbán Viktor pénteken bejelentette, hogy országjárásba kezd. Az állomások között többek között Kaposvár, Mórahalom, Győr, Nyíregyháza, Kecskemét, Mohács és Szeged is helyet kapott. Az országjárás célja, hogy a választások előtt felhívja a közönség figyelmét a Fidesz a biztosítás választás.
Nemrég arról számolhattunk be, hogy Orbán Viktor Mórahalmon járt, de nem állt meg, már hétfőn bevette Mártélyt is. Az eseményen hatalmas tömeg fogadta a magyar kormányfőt.
Országjárás. Czirbus Gábor hasít, Mártélyon a csillárról is lógtak. Kell is az erő, mert csak együtt tudunk nemet mondani Brüsszel háborús tervére!
- írta bejegyzésében Orbán Viktor.
