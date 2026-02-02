Folytatódik az országjárás, Orbán Viktor itt járt - Fotó

Orbán Viktor pénteken bejelentette, hogy országjárásba kezd. Az állomások között többek között Kaposvár, Mórahalom, Győr, Nyíregyháza, Kecskemét, Mohács és Szeged is helyet kapott. Az országjárás célja, hogy a választások előtt felhívja a közönség figyelmét a Fidesz a biztosítás választás.

Nemrég arról számolhattunk be, hogy Orbán Viktor Mórahalmon járt, de nem állt meg, már hétfőn bevette Mártélyt is. Az eseményen hatalmas tömeg fogadta a magyar kormányfőt.

Országjárás. Czirbus Gábor hasít, Mártélyon a csillárról is lógtak. Kell is az erő, mert csak együtt tudunk nemet mondani Brüsszel háborús tervére!

- írta bejegyzésében Orbán Viktor.