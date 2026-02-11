Eltűnt egy 3 éves kisgyerek – váratlan segítséget kaptak a rendőrök

A 3 éves amerikai kisfiú január 7-én tűnt el a Kentucky állambeli Louisville-ben. A rendőrség drónokkal, repülőgépekkel és földi egységekkel kezdte meg a keresést. Az eltűnt gyermek keresésében azonban egy váratlan segítőtárs is közreműködött.

Váratlan segítséget kaptak a rendőrök az eltűnt kisfiú keresésekor (Fotó: pexels.com – Képünk illusztráció)

Nagy erőkkel keresett a rendőrség egy eltűnt gyermeket – nem várt segítség érkezett

A keresés során egy rendőr jelezte Josh Thompson tisztnek, hívást kapott egy nőtől, hogy egy gyermek csengetett be hozzá, majd elszaladt. Bár a kölyök személyleírása nem egyezett az eltűnt kisfiúéval, Thompson úgy döntött, beszél a nővel, aki elmondta neki, hogy a gyerek a szemközti házban lehet. Ám amikor Thompson a másik háznál kopogtatott, senki sem válaszolt. Ezután tett egy rövid kört az ingatlan előtt. Ekkor bukkant fel egy kutya, s állt oda Josh Thompson rendőrtiszthez.

Úgy tűnt, tudja, hogy valami nincs rendben, és egyenesen a gyermekhez vezette a tiszteket

– írt az LMPD a Facebook-bejegyzésében.

„Kicsit bizalmatlan voltam a kutyával. Ugatott, vakkantgatott felém, majd tovább követett vissza a tornáchoz, amikor újra kopogtatni próbáltam a ház ajtaján” – mesélte Thompson a rendőrség videójában.

Ekkor a tiszt odaszólt az ebnek: „Hé, menjünk, keressük meg azt a gyereket!”. mire a kutya azonnal a hátsó kertbe szaladt.

A tiszt észrevette, hogy a hátsó ajtó nyitva van, és bement, de a kutya visszatért, és a garázshoz, majd az ott álló autóhoz vezette a rendőröket. Ekkor pillantották meg a rémült kisfiút az anyósülésen.

Bekapcsolt az «apa-üzemmód», és próbáltam rávenni a gyereket, hogy nyomja meg a központi zárat. Meghúzta a kilincset, én pedig intettem neki, hogy rántsa meg. Megrántotta, én pedig gyorsan feltéptem az ajtót. Ő kiugrott a kocsiból, átkulcsolta a nyakamat, és nem akarta elengedni

– emlékezett vissza Thompson.

A gyermek épségben visszakerült a családjához. Ami pedig a kutyát illeti, Thompson azt mondta, fogalma sincs, honnan került elő az a kutyus. A környéken töltött kétéves járőrszolgálata alatt Thompson még sosem látta a kutyát, de meggyőződése, hogy az állat „Isten ajándéka volt” – számolt be róla a People Magazin.

Kiváló munkát végeztek a tisztjeink és egy négylábú barát, aki emlékeztetett minket, hogy a hősök mindenféle formában érkezhetnek

– olvasható az LMPD Facebook-bejegyzésében.