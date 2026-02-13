RETRO RÁDIÓ

Egy orosz és öt ukrán gyermek térhet haza a családjához, miután elválasztották őket

A Fehér Ház jelentése szerint több elhurcolt gyermek kerülhetett vissza a családjához. Nagy szerepe volt ebben Melania Trumpnak, aki a két nemzet gyermekeinek ügyét régóta segíti.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.13. 11:50
háború Ukrajna Melania Trump Oroszország orosz-ukrán háború

Az orosz és ukrán gyermekek talán a legnagyobb elszenvedői a háborúnak. A humanitárius cselekedeteknek hála többen is visszakerülhettek családjaikhoz.

Az ukrán és orosz gyermekek újra egyesülhetnek családjaikkal. Fotó: Unsplash

 

A szomszédunkban dúló háború a családokra helyezi a legnagyobb nyomást. Édesapák, férjek, testvérek és gyermekek hunynak el vagy kerülnek fogságba, másoknak a sorsáról pedig nem is tudhatnak a családok, akiktől a bevonulók elszakadtak. Az oroszok által elfoglalt területeken a gyermekeknek van a legbizonytalanabb sorsa; sokuk csak akkor hagyhatja el az országot, ha orosz útlevéllel rendelkezik. 

Olykor azonban vannak helyzetek, amikor a család újra egyesülhet. Az orosz elnöki hivatal gyermekjogi biztosa, Maria Lvova-Belova arról tájékoztatott Telegram oldalán, hogy egy gyermek Oroszországba térhet haza, öt gyermek pedig Ukrajnában egyesülhet újra a családjával. Lvova-Belova felel azokért a gyermekekért, akiket jogtalanul hurcolnak el az elfoglalt területekről. A biztos külön kiemelte az Egyesült Államok first lady-je Melania Trump munkáját, aki még augusztusban írt Vlagyimir Putyin orosz elnöknek a háború miatt családjuktól elválasztott gyerekek ügyében. Moszkva tagadja Ukrajna azon vádját, hogy jogtalanul rabolnak el több ezer gyermeket.

Ez már a harmadik egyesülés a két nemzettel való együttműködésem során. Biztos vagyok benne, hogy sokkal nagyobb fejlemények várnak ránk

– fogalmazott Melania Trump X oldalán.

Lvova-Belova megköszönte Melania Trump "rendíthetetlen elköteleződését és aktív közreműködését a gyermekek és a családok egyesítésében".

 

háború A dosszié további cikkei
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu