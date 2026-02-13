- Ketten meghaltak és hatan megsebesültek Lozovában a vasúti csomópont megtámadásakor
Egy orosz és öt ukrán gyermek térhet haza a családjához, miután elválasztották őket
A Fehér Ház jelentése szerint több elhurcolt gyermek kerülhetett vissza a családjához. Nagy szerepe volt ebben Melania Trumpnak, aki a két nemzet gyermekeinek ügyét régóta segíti.
Az orosz és ukrán gyermekek talán a legnagyobb elszenvedői a háborúnak. A humanitárius cselekedeteknek hála többen is visszakerülhettek családjaikhoz.
A szomszédunkban dúló háború a családokra helyezi a legnagyobb nyomást. Édesapák, férjek, testvérek és gyermekek hunynak el vagy kerülnek fogságba, másoknak a sorsáról pedig nem is tudhatnak a családok, akiktől a bevonulók elszakadtak. Az oroszok által elfoglalt területeken a gyermekeknek van a legbizonytalanabb sorsa; sokuk csak akkor hagyhatja el az országot, ha orosz útlevéllel rendelkezik.
Olykor azonban vannak helyzetek, amikor a család újra egyesülhet. Az orosz elnöki hivatal gyermekjogi biztosa, Maria Lvova-Belova arról tájékoztatott Telegram oldalán, hogy egy gyermek Oroszországba térhet haza, öt gyermek pedig Ukrajnában egyesülhet újra a családjával. Lvova-Belova felel azokért a gyermekekért, akiket jogtalanul hurcolnak el az elfoglalt területekről. A biztos külön kiemelte az Egyesült Államok first lady-je Melania Trump munkáját, aki még augusztusban írt Vlagyimir Putyin orosz elnöknek a háború miatt családjuktól elválasztott gyerekek ügyében. Moszkva tagadja Ukrajna azon vádját, hogy jogtalanul rabolnak el több ezer gyermeket.
Ez már a harmadik egyesülés a két nemzettel való együttműködésem során. Biztos vagyok benne, hogy sokkal nagyobb fejlemények várnak ránk
– fogalmazott Melania Trump X oldalán.
Lvova-Belova megköszönte Melania Trump "rendíthetetlen elköteleződését és aktív közreműködését a gyermekek és a családok egyesítésében".
