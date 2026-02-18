Az ukránok visszatámadtak – több halottja van a szertolovói támadásnak
Szertolovóban megtámadtak egy katonai létesítményt, hárman haltak meg. Krasznodárban egy olajfinomítót ért támadás, égett a terület.
Az ukránok megtámadták a Leningrád megyében található Szertolovót, a célpont egy katonai létesítmény volt. Három halottról számoltak be. Támadás érte az Oroszország déli részén fekvő Krasznodárt is, az ukránok egy üzemanyagtartályt robbantottak fel.
A háború most is zajlik, az oroszok folyamatosan foglalják el az ukrán területeket. Ezzel egyidejűleg az ukránok is célba vettek orosz városokat. Kedd éjszaka, február 17-én az ukránok dróntámadást indítottak Krasznodárban, mely során az Ilszkij olajfinomító célpontba került. Egy üzemanyagtartály megrongálódott, tűz ütött ki. Személyi sérülésről nem számoltak be.
Áldozatokról számoltak be viszont a Szertolovót érintő ukrán támadás kapcsán, amikor is egy katonai létesítményt támadtak meg. Február 17-én délután a katonai parancsnoki irodaépület összeomlott. A jelentések szerint a robbanásban a tábori bank helyettes vezetője és két szerződéses katona vesztette életét.
A katonai egység adminisztratív épületénél, a robbanás területén takarítottuk el a törmeléket, így találtuk meg a három áldozat holttestét
– tájékoztatott Alekszander Drozdenko, a régió kormányzója - írja a Bors.
Arról is tájékoztattak, hogy az oroszok összesen 151 ukrán drónt lőttek ki.
