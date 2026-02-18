Az ukránok visszatámadtak – több halottja van a szertolovói támadásnak

Az ukránok megtámadták a Leningrád megyében található Szertolovót, a célpont egy katonai létesítmény volt. Három halottról számoltak be. Támadás érte az Oroszország déli részén fekvő Krasznodárt is, az ukránok egy üzemanyagtartályt robbantottak fel.

Égett az üzemanyagtartály Krasznodárban, Szertolovóban is támadtak az ukránok. / Illusztráció: Stefan vd Riet / Shutterstock

A háború most is zajlik, az oroszok folyamatosan foglalják el az ukrán területeket. Ezzel egyidejűleg az ukránok is célba vettek orosz városokat. Kedd éjszaka, február 17-én az ukránok dróntámadást indítottak Krasznodárban, mely során az Ilszkij olajfinomító célpontba került. Egy üzemanyagtartály megrongálódott, tűz ütött ki. Személyi sérülésről nem számoltak be.

Áldozatokról számoltak be viszont a Szertolovót érintő ukrán támadás kapcsán, amikor is egy katonai létesítményt támadtak meg. Február 17-én délután a katonai parancsnoki irodaépület összeomlott. A jelentések szerint a robbanásban a tábori bank helyettes vezetője és két szerződéses katona vesztette életét.

A katonai egység adminisztratív épületénél, a robbanás területén takarítottuk el a törmeléket, így találtuk meg a három áldozat holttestét

– tájékoztatott Alekszander Drozdenko, a régió kormányzója - írja a Bors.

Arról is tájékoztattak, hogy az oroszok összesen 151 ukrán drónt lőttek ki.