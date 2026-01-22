Szentkirályi Alexandra Karácsony Gergelynek: folyamatos panaszkodás helyett végre a város pénzügyeinek rendbetételével foglalkozhatna

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, az Alkotmánybíróság kimondta: a szolidaritási hozzájárulásra vonatkozó törvényi szabályozás nem ütközik az Alaptörvénybe.

Szentkirályi Alexandra üzent Karácsony Gergelynek Fotó: Metropol

Szentkirályi Alexandra Karácsony Gergelynek: a folyamatos panaszkodás helyett végre a város pénzügyeinek rendbetételével foglalkozhatna

Az ügy kapcsán Szentkirályi Alexandra már közzétett egy bejegyzést a közösségi oldalán, most pedig egy újabbat szentelt a dolognak. A posztjában a Fidesz budapesti elnöke pedig tanácsot is adott a főpolgármesternek.

Az Alkotmánybíróság, ahogy 2024-re, úgy 2025-re is kimondta, hogy a szolidaritási hozzájárulás nem ütközik az Alaptörvénybe. Pont. Akkor is, ha ez Karácsony Gergelynek nem tetszik, akkor is, ha ugyanezt még akárhányszor megvizsgáltatják az AB-val. Innentől kezdve a folyamatos panaszkodás helyett a főpolgármester végre a város pénzügyeinek rendbetételével foglalkozhatna. Kevesebb jutalom, kevesebb politikai kifizetőhely, és több útfelújítás, valamint valódi fejlesztés a külső kerületekben!

- olvasható Szentkirályi Alexandra Facebook-oldalán közzétett posztjában.

„A fővárosnak mindig ez volt az állítása, hogy a szolidaritási hozzájárulás beszedése, az, hogy van egy ilyen hozzájárulás, az önmagában szerintük nem helyes, törvénytelen és sérti az Alaptörvényt. Ez az, amiben az Alkotmánybíróság most döntött, azt mondta, hogy ő már a korábbi döntésében is elmondta, hogy nincsen alkotmányjogi probléma vagy aggály a szolidaritási hozzájárulásnak a léte, a beszedése kapcsán. Én azt gondolom, hogy itt a főpolgármester úr az, aki nem akarja érteni ezt a döntést, mert ebben azzal számoltak Karácsony Gergelyék, hogy ők nem fogják kifizetni ezt a bizonyos hozzájárulást. És úgy terveztek a másik oldalon, így aztán fiktív bevételekkel és nem megalapozott kiadásokkal, hogy nekik ezt a pénzt nem kell befizetni. Az Alkotmánybíróság igazából Karácsony Gergelyéknek ezt az érvelését húzta keresztül. Úgyhogy én azt szeretném kérni a főpolgármester úrtól, hogy most már a politikai hangulatkeltés meg a jogászkodás helyett fogadja el az eredményt, és inkább kezdje el kijavítani ezt a problémás költségvetést. Dolgozzon, kezdjen valamit a külső kerületek problémáival, kezdjen valamit egyébként a hóeltakarítással. Amit szintén nem sikerült megcsinálni az elmúlt hetekben. Úgyhogy én ezt szeretném kérni tőle” - mondta a videóban a budapesti Fidesz elnöke.