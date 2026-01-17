- Orbán Viktor: Irány Miskolc! Irány a háborúellenes gyűlés
Orbán Viktor: Miskolcon is a legfőbb kérdés, háború vagy béke
Orbán Viktor egy új videóval is jelentkezett.
"Miskolcon is a legfőbb kérdés, háború vagy béke" - írta a közösségi oldalán Orbán Viktor, a mai Háborúellenes Gyűléssel kapcsolatban.
Orbán Viktor megerősítette a Háborúellenes Gyűlés időpontját
Ezért megyünk most! Háborúellenes gyűlés 11-től itt a Facebookon is
- tette hozzá a kormányfő, egy videó kíséretében.
Mutatjuk!
