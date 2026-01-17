RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Miskolcon is a legfőbb kérdés, háború vagy béke

Orbán Viktor egy új videóval is jelentkezett.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.17. 08:28
béke Háborúellenes Gyűlés Orbán Viktor háború

"Miskolcon is a legfőbb kérdés, háború vagy béke" - írta a közösségi oldalán Orbán Viktor, a mai Háborúellenes Gyűléssel kapcsolatban. 

Orbán Viktor 2026_01_10 Budapest fidesz kongresszus szelfi vége
Orbán Viktor megerősítette: ekkor veszi kezdetét a Háborúellenes Gyűlés / Fotó: MW

Orbán Viktor megerősítette a Háborúellenes Gyűlés időpontját

Ezért megyünk most! Háborúellenes gyűlés 11-től itt a Facebookon is

- tette hozzá a kormányfő, egy videó kíséretében.

Mutatjuk!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
