Orbán Viktor: Ezt még az ellenfeleink is irigylik! - Videó
A Fidesz a biztos választás.
Orbán Viktor Facebook-oldalán közölte, hogy a Fidesz a biztos választás, amit még az ellenfeleik is irigyelnek.
S hogy miért? Mert telitalálat!
-fogalmazott a miniszterelnök, megjegyezve, "szép dolog, hogy a legnagyobb kihívónk is a mi választási üzenetünkkel kampányol".
Jó volt veletek, Miskolc! Együtt a legvastagabb falon is átmegyünk.
- írta korábbi miskolci Háborúellenes Gyűlésen készült videójához a kormányfő.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre