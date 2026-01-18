RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Ezt még az ellenfeleink is irigylik! - Videó

A Fidesz a biztos választás.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.18. 14:12
orbán viktor fidesz Háborúellenes Gyűlés választás

Orbán Viktor Facebook-oldalán közölte, hogy a Fidesz a biztos választás, amit még az ellenfeleik is irigyelnek.

S hogy miért? Mert telitalálat! 

-fogalmazott a miniszterelnök, megjegyezve, "szép dolog, hogy a legnagyobb kihívónk is a mi választási üzenetünkkel kampányol".

Jó volt veletek, Miskolc! Együtt a legvastagabb falon is átmegyünk.

- írta korábbi miskolci Háborúellenes Gyűlésen készült videójához a kormányfő. 

