Orbán Viktor: Ezt még az ellenfeleink is irigylik! - Videó

Orbán Viktor Facebook-oldalán közölte, hogy a Fidesz a biztos választás, amit még az ellenfeleik is irigyelnek.

S hogy miért? Mert telitalálat!

-fogalmazott a miniszterelnök, megjegyezve, "szép dolog, hogy a legnagyobb kihívónk is a mi választási üzenetünkkel kampányol".

Jó volt veletek, Miskolc! Együtt a legvastagabb falon is átmegyünk.

- írta korábbi miskolci Háborúellenes Gyűlésen készült videójához a kormányfő.