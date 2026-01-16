Sokkolta az internetet az anyuka, aki anyatejjel készült matcha lattét itatott kisbabájával. Most elárulta a People-nek, milyen ételt próbáltat vele legközelebb. Melody Lim a közösségi oldalain dokumentálja a különféle ételeket, amelyeket 10 hónapos kislánya, Lala kóstol meg.

Sokkolta az internetet! Matcha lattét itatott kisbabájával

Forrás: Pexels/Illusztráció

Anyatejes matcha lattét iszik a népszerű tartalomgyártó 10 hónapos kislánya

Egy anyuka igazán kreatív módon tette élvezetessé lánya étkezéseit. Melody Lim tartalomkészítő és egyben büszke édesanyja a 10 hónapos Lalának.

A nő azzal vált híressé, hogy úgy döntött, megkóstoltatja a kislánnyal az anyatejes matcha lattét, azonban matcha helyett spenótporral készítette el a népszerű italt.

Melody Lim lánya már tomahawk steaket és sajtkorongos tésztát is kóstolt – pedig még csak 10 hónapos.

Az anyuka az összes ételkülönlegesség megkóstolását dokumentálja, amelyeket a babája életében először próbál ki. Egy videó azonban kitűnik a sok közül, hatalmas visszhangot váltott ki az interneten, amelyben Lim egy anyatejes „matcha” lattét készített Lalának. Bár Lala eleinte nem igazán értette, mit csináljon az itallal, véletlenül egy kicsit ki is löttyintett belőle, végül megitta és nagy mosollyal reagált. A videóhoz fűzött leírásban Lim tisztázta, hogy matcha helyett spenótport használt.

Matcha helyett spenótport használtam! Ez remek gyakorlás számára a nyitott pohárból iváshoz, a spenót pedig gazdag A-, C- és K-vitaminban, valamint kalciumban és vasban

– írta Lim.

Az édesanya eleinte csak egy aranyos ötletnek gondolta a matcha megkóstoltatását kisbabájával, mostanra azonban látja, több lett ebből a puszta ötletből.

Nagy reggeli latteivó vagyok, ezért arra gondoltam, jó móka lenne egy kicsit feldobni a rutinunkat, és elkészíteni a babám saját változatát – egy anyatejes lattét

– mondta Lim.

Lim szerint a lánya egyértelműen rajongott a matcha lattéért, még annak ellenére is, hogy mindkét kezét beletette a bögrébe.

Nagy ínyenc vagyok, és ahelyett, hogy kizárólag püréknél maradtam volna, azt szerettem volna, hogy azt egye, amit mi eszünk – ami az ételkészítést is megkönnyíti

– mesélte a tartalomgyártó anyuka.