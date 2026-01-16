Sokkolta az internetet! Matcha lattét itatott kisbabájával
A matcha latte az egyik legnépszerűbb ital az influenszerek körében. Így gondolta az a tartalomkészítő anyuka is, aki úgy gondolta, matcha lattét itat 10 hónapos kislányával.
Sokkolta az internetet az anyuka, aki anyatejjel készült matcha lattét itatott kisbabájával. Most elárulta a People-nek, milyen ételt próbáltat vele legközelebb. Melody Lim a közösségi oldalain dokumentálja a különféle ételeket, amelyeket 10 hónapos kislánya, Lala kóstol meg.
Anyatejes matcha lattét iszik a népszerű tartalomgyártó 10 hónapos kislánya
Egy anyuka igazán kreatív módon tette élvezetessé lánya étkezéseit. Melody Lim tartalomkészítő és egyben büszke édesanyja a 10 hónapos Lalának.
A nő azzal vált híressé, hogy úgy döntött, megkóstoltatja a kislánnyal az anyatejes matcha lattét, azonban matcha helyett spenótporral készítette el a népszerű italt.
Melody Lim lánya már tomahawk steaket és sajtkorongos tésztát is kóstolt – pedig még csak 10 hónapos.
Az anyuka az összes ételkülönlegesség megkóstolását dokumentálja, amelyeket a babája életében először próbál ki. Egy videó azonban kitűnik a sok közül, hatalmas visszhangot váltott ki az interneten, amelyben Lim egy anyatejes „matcha” lattét készített Lalának. Bár Lala eleinte nem igazán értette, mit csináljon az itallal, véletlenül egy kicsit ki is löttyintett belőle, végül megitta és nagy mosollyal reagált. A videóhoz fűzött leírásban Lim tisztázta, hogy matcha helyett spenótport használt.
Matcha helyett spenótport használtam! Ez remek gyakorlás számára a nyitott pohárból iváshoz, a spenót pedig gazdag A-, C- és K-vitaminban, valamint kalciumban és vasban
– írta Lim.
Az édesanya eleinte csak egy aranyos ötletnek gondolta a matcha megkóstoltatását kisbabájával, mostanra azonban látja, több lett ebből a puszta ötletből.
Nagy reggeli latteivó vagyok, ezért arra gondoltam, jó móka lenne egy kicsit feldobni a rutinunkat, és elkészíteni a babám saját változatát – egy anyatejes lattét
– mondta Lim.
Lim szerint a lánya egyértelműen rajongott a matcha lattéért, még annak ellenére is, hogy mindkét kezét beletette a bögrébe.
Nagy ínyenc vagyok, és ahelyett, hogy kizárólag püréknél maradtam volna, azt szerettem volna, hogy azt egye, amit mi eszünk – ami az ételkészítést is megkönnyíti
– mesélte a tartalomgyártó anyuka.
Az ételek bevezetése a baba által irányított hozzátáplálás módszerével ösztönzi az önszabályozást, a mozgásos készségek fejlődését és az egészségesebb étkezési szokásokat
Ami az online reakciókat illeti, Lim szerint elképesztő volt látni, mennyi pozitív és egyben negatív visszajelzést kaptak a videói.
Vannak, akik őrültnek tartanak amiatt, hogy szerintük »felnőtt« ételeket adok neki, de szerintem ez nagyrészt a baba által irányított hozzátáplálással kapcsolatos félreértésekből fakad
– magyarázza.
Őszintén meglepett, hogy mennyire vírusként terjedtek a videók – eredetileg azért indítottam az oldalt, hogy nyomon kövessem, mennyit eszik, és hogy kreatív maradjak, miközben naponta háromszor etetem.
Miután megosztott videókat arról, ahogy Lala tomahawk sztéket, tengeri herkentyűkből álló lakomát és gombócokat kóstol, Lim elmondta, hogy a következő étel, ami sorra kerül a családnál, igazán közel áll a szívéhez.
A kínai ételek sorozata következik — és bevonom az anyukámat is!
– mesélte.
Azok pedig, akik eddig is követték, biztosan várják a kislány reakcióját a népszerű kínai ételekhez.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre