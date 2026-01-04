Elesett az M30-as, szalagkorlátnak csapódott egy autós
A Budapest felé vezető oldalon félpályán halad a forgalom. Baleset történt hajnalban.
Szalagkorlátnak ütközött egy személyautó az M30-as autópálya Budapest felé vezető szakaszán, Tornyosnémeti közelében, a 87-es kilométerszelvénynél. A balesethez a gönci hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a gépkocsit. Az érintett sztrádaszakaszon félpályán halad a forgalom - írja a Katasztrófavédelem.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre