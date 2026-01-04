Elesett az M30-as, szalagkorlátnak csapódott egy autós

Szalagkorlátnak ütközött egy személyautó az M30-as autópálya Budapest felé vezető szakaszán, Tornyosnémeti közelében, a 87-es kilométerszelvénynél. A balesethez a gönci hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a gépkocsit. Az érintett sztrádaszakaszon félpályán halad a forgalom - írja a Katasztrófavédelem.