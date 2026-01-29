RETRO RÁDIÓ

Csak tömést akartak cserélni a fogában, de most kómában fekszik az apuka

Töméscsere után szívműtétje volt a férfinek. Kómában fekszik az apuka.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.29. 11:00
Életmentő szívműtéten kellett átesnie egy apukának, miután a fogorvos kicserélte a tömését. Az férfi nem is sejtette mi vár rá, most pedig kómában fekszik.

kómában fekszik
Kómában fekszik az apuka Fotó: Freepik

Fogtömését cserélték ki, kómában fekszik a férfi

Az 52 éves James Molloy tavaly júniusban A-típusú aortadisszekciót, a szív közelében lévő artéria szakadását szenvedte el. Az orvosok a családdal közölték, hogy szerencsés, hogy még egyáltalán életben van a nyolcórás nyílt szívműtétje után. Több hónap lábadozás után novemberben elment fogorvoshoz egy rutinbeavatkozásra, hogy kicseréljék a tömését, de a hónap elején kórházba szállították, majd öt orvos küzdött egy 8 órás műtét során életének megmentéséért. James családja attól tart, hogy egy bőrbaktérium került a véráramába, amely megtámadja az új szívbillentyűjét, a kétgyermekes apukát ért károk még nem tisztázódtak teljesen.

Attól tartanak, hogy a fogorvosnál a töméscsere közben staphylococcus fertőzést kapott és ez okozta a cheltenhami férfi életveszélyes állapotát. 

Senki sem mondta nekünk, hogy a fogászati beavatkozás a legegyszerűbb út ahhoz, hogy szívfertőzést kapjunk. Novemberben fájt az ínye és a foga, ezért kicserélték az egyik tömését

- mondta a férfi testvére, William, majd így folytatta: „Később tudtuk meg, hogy míg a kardiológia szerint bizonyos szívbetegeknek megelőző jelleggel antibiotikumot kellene kapniuk a kezelések után, addig a fogorvosok szerint nincs elég bizonyíték, ami alátámasztaná ezt a kockázatot.”

James gyógyszereket szedett és a vérnyomását is igyekezett alacsonyan tartani az aorta repedése után, de január 11-én lázas lett és szabálytalan volt a szívverése - számol be róla a LadBible.

A Macclesfield Kórházba siettek, majd sürgős műtétre átszállították a Liverpool Heart and Chest Kórházba. Williamnek azt mondták, hogy kevés esély volt a túlélésre a műtét rizikója miatt, de anélkül, szinte semmi, így megpróbálták. Három új szívbillentyűt, szívtapaszt, beültetett aortaszárat és pacemakert kapott, jelenleg pedig mesterséges kómában fekszik, hogy felépüljön. Az orvosok megpróbálták eltávolítani a lélegeztetőcsövét, de tüdeje összeomlott, így visszahelyezték.

A család anyagi helyzetének megsegítésére létrehoztak egy GoFundMe oldalt.

 

