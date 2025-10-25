A Temu-ról rendelt mágnesek miatt került életveszélybe egy 13 éves fiú
100 mágnes landolt a gyomrában. A Temu azt nyilatkozta már vizsgálja az esetet.
Egy 13 éves új-zélandi fiú beleinek egy részét el kellett távolítani, miután több, mint 100 nagy teljesítményű mágnest nyelt le, amiket a Temu-ról vásároltak. Négy napig tartó hasi fájdalom után elvitték a fiatal fiút orvoshoz, a Tauranga kórházba. Az orvosoknak elmondta, hogy körülbelül egy héttel korábban 80-100 darab kis neodímium mágnest nyelt le, de a sebészek később közel 200 darabot találtak a belében, az Új-Zélandi Orvosi Folyóiratban pénteken közzétett esettanulmány szerint.
Temus mágneseket nyelt le
A fiatal gyomrának különböző szakaszaiban rekedtek a mágnesdarabok. Az orvosok szerint a nyomás több helyen nekrózist okozott, ami sürgős műtéti beavatkozást tett szükségessé.
A műtét során eltávolították a mágneseket és a sérült bélszakaszokat. A névtelen fiú nyolc napot töltött a kórházban, mielőtt kiengedték, írta Binura Lekamalage, Lucinda Duncan-Were és Nicola Davis orvosok az orvosi jelentésben.
Ez az eset nemcsak a mágnesek lenyelésének veszélyeit, hanem az online piactér gyermekek számára jelentette veszélyeket is rávilágít
- állítják a szerzők.
Új-Zéland 2013-ban betiltotta a kis, nagy teljesítményű mágnesek értékesítését, miután több esetben is előfordult, hogy gyermekek lenyelték őket. A neodímium-vas-bórból készült mágnesek, amelyeket gyakran játékokként vagy stresszoldóként forgalmaznak, akár 30-szor erősebbek a hagyományos hűtőmágneseknél, és lenyelés esetén olyan erővel tapadnak egymáshoz, hogy szöveteket csíphetnek vagy perforálhatnak. A tilalom ellenére a mágnesek továbbra is széles körben elérhetők az interneten különböző nagy kereskedőknél.
A fiú az orvosoknak elmondta, hogy a lenyelt mágneseket a Temu-n keresztül vásárolta, amely a világ egyik leggyorsabban növekvő e-kereskedelmi platformja. A Temu közleményében kijelentette, hogy vizsgálja az esetet, bár a vállalat nem tudja véglegesen megállapítani, hogy a kérdéses mágneseket a platformján keresztül vásárolták-e.
Sajnálattal hallottunk a bejelentett esetről, és teljes és gyors felépülést kívánunk a fiúnak
- idézi a Post a Temu közleményét.
A vállalat hozzátette, hogy belső vizsgálatot indított, és a New Zealand Medical Journalhoz fordult az eset részleteinek megismerése érdekében. Az orvosok szerint a mágnesek mérete 5 x 2 milliméter volt, és négy egyenes vonalba rendeződtek a fiú belében. A mágneses vonzás miatt a belek egyes szakaszai összeragadtak, és a közöttük lévő szövetet összenyomták. A sebészek figyelmeztették, hogy a mágneseltávolító műtéten átesett betegeknél gyakran jelentkeznek hosszú távú szövődmények, például bélelzáródás, sérv vagy krónikus hasi fájdalom.
Az Aucklandi Egyetem kutatója, Alex Sims, elmondta, hogy ez az eset rávilágít arra, milyen nehéz érvényesíteni Új-Zéland tíz éve bevezetett mágnes tilalmát az online piacterek korában.
