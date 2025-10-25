A Temu-ról rendelt mágnesek miatt került életveszélybe egy 13 éves fiú

Egy 13 éves új-zélandi fiú beleinek egy részét el kellett távolítani, miután több, mint 100 nagy teljesítményű mágnest nyelt le, amiket a Temu-ról vásároltak. Négy napig tartó hasi fájdalom után elvitték a fiatal fiút orvoshoz, a Tauranga kórházba. Az orvosoknak elmondta, hogy körülbelül egy héttel korábban 80-100 darab kis neodímium mágnest nyelt le, de a sebészek később közel 200 darabot találtak a belében, az Új-Zélandi Orvosi Folyóiratban pénteken közzétett esettanulmány szerint.

Temun vásárolt mágneseket nyelt leFotó: rawpixel.com / freepik.com

Temus mágneseket nyelt le

A fiatal gyomrának különböző szakaszaiban rekedtek a mágnesdarabok. Az orvosok szerint a nyomás több helyen nekrózist okozott, ami sürgős műtéti beavatkozást tett szükségessé.

A műtét során eltávolították a mágneseket és a sérült bélszakaszokat. A névtelen fiú nyolc napot töltött a kórházban, mielőtt kiengedték, írta Binura Lekamalage, Lucinda Duncan-Were és Nicola Davis orvosok az orvosi jelentésben.

Ez az eset nemcsak a mágnesek lenyelésének veszélyeit, hanem az online piactér gyermekek számára jelentette veszélyeket is rávilágít

- állítják a szerzők.

Új-Zéland 2013-ban betiltotta a kis, nagy teljesítményű mágnesek értékesítését, miután több esetben is előfordult, hogy gyermekek lenyelték őket. A neodímium-vas-bórból készült mágnesek, amelyeket gyakran játékokként vagy stresszoldóként forgalmaznak, akár 30-szor erősebbek a hagyományos hűtőmágneseknél, és lenyelés esetén olyan erővel tapadnak egymáshoz, hogy szöveteket csíphetnek vagy perforálhatnak. A tilalom ellenére a mágnesek továbbra is széles körben elérhetők az interneten különböző nagy kereskedőknél.

A fiú az orvosoknak elmondta, hogy a lenyelt mágneseket a Temu-n keresztül vásárolta, amely a világ egyik leggyorsabban növekvő e-kereskedelmi platformja. A Temu közleményében kijelentette, hogy vizsgálja az esetet, bár a vállalat nem tudja véglegesen megállapítani, hogy a kérdéses mágneseket a platformján keresztül vásárolták-e.

Sajnálattal hallottunk a bejelentett esetről, és teljes és gyors felépülést kívánunk a fiúnak

- idézi a Post a Temu közleményét.