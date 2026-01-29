Óriási fordulat jön az időjárásban, ennek sokan nem fognak örülni

Már éppen kezdett melegedni az időjárás, most szélsebes fordulattal érkezik a hó és a hőmérsékletzuhanás. Hétvégén sem számíthatunk meleg időre.

Havazással folytatódik az időjárás Fotó: freepik.com / Illusztráció

Folytatódik a téli időjárás, érkezik újra a hó!

Csütörtökön eleinte sokfelé, majd délután már csak az északi tájakon várható újabb eső. Délen rövid időre a nap is előbukkanhat. Párás lesz a levegő. +5 fok körüli értékeket mérhetünk. Borult, párás időre van kilátás pénteken. Szitálás bárhol előfordulhat. Az északnyugati szél egyre inkább megélénkül. Marad az 5-6 fok körüli csúcsérték.

Szombaton erősen felhős, vagy borult lesz az ég, és az elszórt szitálást egyre inkább hószállingózás válthatja fel. A megerősödő északi széllel egyre hidegebb levegő érkezik, délután már csak +1, +3 fok körül mozoghat a hőmérséklet - írja a Köpönyeg előrejelzése.

Északkelet felől csökken a felhőzet és ki is süt a nap vasárnap, de az ország délnyugati felén borongós marad az idő, itt újabb hószállingózás is előfordulhat. 0 fok köré esik vissza a hőmérséklet.