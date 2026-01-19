„Ez teljesen komoly, pedig gyerekjátéknak tűnik” – Ló nélküli lovaglás hódít a magyarok között

Mitől sport egy sport? Attól, hogy mozgáson alapul? Nem feltétlenül, gondoljunk csak a sakkra. Akkor talán a verseny az, ami a sportot sporttá teszi? Vagy talán az erőt, a kitartást, a taktikát kellene meghatározásként számba venni? Talán mind így egyszerre. A sportok zöme már réges-régen kialakult, persze némi változás évről évre adódik a szabályokban, egyes sportágak eltűnnek de bizony manapság is előbukkan egy-egy új, a mai társadalmi elvárásoknak és jellemzőknek megfelelően. Így jöhetett létre a „hobby lovaglás” is, ami már Magyarországon is hódít. Takács György már versenyeket is indít azok számára, akik ezt a sportot űzik, rúddal és mű lófejjel a lábuk közt.

A hobby lovaglás az új őrület, erős comb és koncentráció kell hozzá Fotó: Takács György

Túl sok a négy láb, a hobby lovaglás két lábra lett kitalálva

A lófejes pálcát a lábuk közé véve, mindenki úgy ugrál, táncol, ahogy csak akar. Persze itt is vannak szabályok, de azok inkább csak jelzés értékűek. Kaposváron Hobby Horse Kupát rendez most már rendszeresen Takács György, és nagyon komolyan veszi, amit csinál. Miért is ne venné, amikor jó szórakozás, mozgás, vidámság a lovaglást imitáló mozgás, és egyre többen szeretik csinálni. Vágtáznak és díj-lovagolnak kicsik és nagyok önfeledten a botlovon.

Ez teljesen komoly, pedig gyerekjátéknak tűnik. Több ezres nemzetközi bajnokságokat rendeznek belőle, és komoly fizikai erőnlétre van szükség a műveléséhez. Nem elég, ha valaki szereti csinálni, hiszen a díj-ugratásnál kell komoly comb és vádli, ahhoz, hogy sikerüljön megugrani a magasságokat. A díjlovaglás pedig nemcsak kecses mozdulatokat, hanem koncentrációt és memóriát is igényel, hiszen egy teljes koreográfiát kell fejből végrehajtani.

- meséli Gyuri gazda.

Gyuri gazda igazi lovakkal / Fotó: Takács György

Hobby horsing

A hobby horsing, mint ma ismert sport és versenyforma, a 2000-es évek elején, főleg Finnországban alakult ki úgy, hogy fiatalok (elsősorban lányok) elkezdtek botlóval lovaglást, ugrást és díjlovaglást utánozni, majd ezt szervezettebbé tették versenyekkel és klubokkal.