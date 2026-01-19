„Ez teljesen komoly, pedig gyerekjátéknak tűnik” – Ló nélküli lovaglás hódít a magyarok között
A sport, amelyet sokan kinevetnek, míg ki nem próbálják, és rá nem döbbennek, mennyire komoly. A hobby lovaglás már Magyarországon is tömegeket mozgat meg, a díjugratástól a kreatív díjlovaglásig.
Mitől sport egy sport? Attól, hogy mozgáson alapul? Nem feltétlenül, gondoljunk csak a sakkra. Akkor talán a verseny az, ami a sportot sporttá teszi? Vagy talán az erőt, a kitartást, a taktikát kellene meghatározásként számba venni? Talán mind így egyszerre. A sportok zöme már réges-régen kialakult, persze némi változás évről évre adódik a szabályokban, egyes sportágak eltűnnek de bizony manapság is előbukkan egy-egy új, a mai társadalmi elvárásoknak és jellemzőknek megfelelően. Így jöhetett létre a „hobby lovaglás” is, ami már Magyarországon is hódít. Takács György már versenyeket is indít azok számára, akik ezt a sportot űzik, rúddal és mű lófejjel a lábuk közt.
Túl sok a négy láb, a hobby lovaglás két lábra lett kitalálva
A lófejes pálcát a lábuk közé véve, mindenki úgy ugrál, táncol, ahogy csak akar. Persze itt is vannak szabályok, de azok inkább csak jelzés értékűek. Kaposváron Hobby Horse Kupát rendez most már rendszeresen Takács György, és nagyon komolyan veszi, amit csinál. Miért is ne venné, amikor jó szórakozás, mozgás, vidámság a lovaglást imitáló mozgás, és egyre többen szeretik csinálni. Vágtáznak és díj-lovagolnak kicsik és nagyok önfeledten a botlovon.
Ez teljesen komoly, pedig gyerekjátéknak tűnik. Több ezres nemzetközi bajnokságokat rendeznek belőle, és komoly fizikai erőnlétre van szükség a műveléséhez. Nem elég, ha valaki szereti csinálni, hiszen a díj-ugratásnál kell komoly comb és vádli, ahhoz, hogy sikerüljön megugrani a magasságokat. A díjlovaglás pedig nemcsak kecses mozdulatokat, hanem koncentrációt és memóriát is igényel, hiszen egy teljes koreográfiát kell fejből végrehajtani.
- meséli Gyuri gazda.
Hobby horsing
A hobby horsing, mint ma ismert sport és versenyforma, a 2000-es évek elején, főleg Finnországban alakult ki úgy, hogy fiatalok (elsősorban lányok) elkezdtek botlóval lovaglást, ugrást és díjlovaglást utánozni, majd ezt szervezettebbé tették versenyekkel és klubokkal.
- 2000-es évek eleje: Finnországban kezdett elterjedni a játékos „hobby horsing” formája, amikor a gyerekek botlóval ugráltak és utánozták a lovas számokat.
- 2012 körül: Finnországban már hivatalos hobby horsing versenyeket is rendeztek, ami nagy lökést adott a sport fejlődésének.
- 2017: a finn „Hobbyhorse Revolution” dokumentumfilm nemzetközi figyelmet kapott, és sok országban felgyorsította a sport népszerűsödését.
A modern hobby horsing tehát kb. a 2000-es évek elejétől, aktívan pedig 2010-es évek elejétől létezik versenyszerű sportként, és azóta terjedt el világszerte, kupákat és nemzetközi versenyeket rendeznek, hatalmas sikerekkel.
Takács György, vagy ahogy többen ismerik őt: Gyuri gazda üzemelteti a Hobby Horse Versenyek Magyarország Facebook-oldalát, és ő honosította meg a sportot Magyarországon. Gyuri gazda egy-egy versenyre 100-120 gyereket szokott regisztrálni, de azt mondja, egyre több versenyző jelentkezik nála.
Ebben a sportban az a jó, többek között, hogy akár a verseny helyszínén is benevezhetsz, hiszen semmilyen előtanulmány nem szükséges hozzá. Nagyon jó hangulat szokott kialakulni ilyenkor. Különböző kategóriák és korosztályok vannak, és aki tudja, hogy nagyjából milyen szabályok vannak egy klasszikus lovas versenynél, azt nem éri meglepetés.
- mondja Takács György.
Magyarországon a legnagyobb Hobby Horse versenyeket a Hobby Horse Versenyek – Magyarország és a DorkaHorse közösen rendezi, és egyre több helyszínre elvitték már a versenyt. Legutóbb 2025. december 15-én Tolnán tartották az országos évzáró kupát, és készülnek a tavaszi versenyekre.
Azt tudtad, hogy a hobby lovaglás már nem is a legfurcsább „hobby”? Létezik hobby motorozás (motor nélkül), hobby kutyasétáltatás (kutya nélkül) és hobby főzés is (főznivaló nélkül). Vajon mi lesz a következő?
