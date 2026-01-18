RETRO RÁDIÓ

Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait, íme

Nagyon nagy volt a tét. Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.01.18. 17:50
hatos lottó Szerencsejáték Zrt. nyeremény

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 3. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

hatos lottó
Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait / Fotó: Szerencsejáték Zrt.

A hatos lottó nyerőszámai

  • 1 (egy)
  • 6 (hat)
  • 7 (hét)
  • 14 (tizennégy)
  • 29 (huszonkilenc)
  • 32 (harminckettő)

Nyeremények: 6 találatos szelvény nem volt; 5 találatos szelvény 24 darab, nyereményük egyenként 522 760 forint; 4 találatos szelvény 1321 darab, nyereményük egyenként 9500 forint; 3 találatos szelvény 24 603 darab, nyereményük egyenként 3100 forint.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

