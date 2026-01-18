Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait, íme
Nagyon nagy volt a tét. Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait.
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 3. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
A hatos lottó nyerőszámai
- 1 (egy)
- 6 (hat)
- 7 (hét)
- 14 (tizennégy)
- 29 (huszonkilenc)
- 32 (harminckettő)
Nyeremények: 6 találatos szelvény nem volt; 5 találatos szelvény 24 darab, nyereményük egyenként 522 760 forint; 4 találatos szelvény 1321 darab, nyereményük egyenként 9500 forint; 3 találatos szelvény 24 603 darab, nyereményük egyenként 3100 forint.
