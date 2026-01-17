Lottósorsolás: eldőlt, ez lett a sorsa a közel három és félmilliárd forintos főnyereménynek

Elképesztően nagy lottónyeremény: a torkukban doboghatott a szíve az Ötöslottó játékosainak. A lottósorsolás izgalma január 17-én a tetőfokára hágott.

Szédítő nyeremény az Ötöslottón: 3,434 milliárd forintért izgulhattak a játékosok a január 17-ei lottósorsolás alkalmával (Fotó: MK)

Lottósorsolás: szédítő nyereményért izgulhattak az Ötöslottó játékosai

Az öt nyerőszám a következő:

1, 33, 39, 52, 88

A héten nem volt telitalálatos szelvény, így tovább halmozódik a jackpot. A jövő héten a főnyeremény: 3,778 milliárd forint.