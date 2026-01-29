A kiégett csömöri szoba rejtélye: senki sem tudja, mi vezetett a vagyonőr halálához
A férfi nem jelent meg a munkahelyén, ezért főnöke ment el hozzá. Holttestét végül a csömöri ház egyik szobájában találták meg; az áldozat rejtélyes körülmények között hunyt el.
Többen is szirénázásra, tűzoltók, mentő és rendőrök vonulására riadtak fel álmukból kedden (január 27.) este, Csömörön. Az összes esetkocsi egy külvárosi helyszínre sietett, ahova egy rejtélyes eset miatt riasztották őket. A bejelentést egy ott élő vagyonőr aggódó munkáltatója tette, dolgozója ugyanis nem jelentkezett a munkahelyén.
Rejtély Csömörön: kiégett szobában találták meg a vagyonőr holttestét
Mivel a férfi viselkedése nem volt általános, főnöke aggódni kezdett, így először maga látogatott el a férfihez. Mivel ajtót neki sem nyitott, a főnök nem tétovázott, azonnal értesítette a hatóságokat. Elsők között a helyi önkéntes tűzoltók vonultak ki, a helyzet pedig valóban ijesztő volt: a férfit ugyanis még a szomszédok sem látták egy ideje.
Este riasztást kaptunk, miszerint az egyik külterületi utcában egy lakót napok óta nem láttak, nem lehet elérni, a munkáltatója jött ki hozzá, mert a munkahelyén sem jelent meg és már aggódtak érte
- közölte a Csömöri Önkéntes Tűzoltó Egyesület.
Úgy tudjuk, hogy a férfi egyedül élt, és nem csak munkáltatója, de ekkor már a szomszédok sem látták napok óta. A helyszínre hamarosan a hivatásos tűzoltók és a rendőrök is megérkeztek, együtt mentek be az épületbe. Itt azonban meghökkentő látvány fogadta őket: bár a házon kívülről semmilyen külsérelmi nyomot nem láttak, az egyik helyisége teljesen kiégett. A szoba koromfekete volt, a bútorok és a falak is elszenesedtek, bent pedig egy holttest feküdt:
A rendőrség és a hivatásos kollégák érkezése után a házba behatoltunk, átvizsgáltuk azt. Az egyik helyiséget kiégve találtuk, a keresett személyt pedig az emeleten egy szobában találtuk meg holtan
- írták. Bár egyelőre nem tudni, mi okozta a rejtélyes tüzet, melynek kívülről semmi nyomát nem látták a környékbeliek, a férfi halálát vélhetően a bent elszenvedett füstmérgezés okozta. A halál és a tűz okait a következőkben szakértők bevonásával vizsgálják majd.
