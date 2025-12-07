Mikor is jön a Mikulás? Most kiderült!

Vajon csak a neve napján vagy már december 5-én meglátogatja a gyerekeket a Mikulás? Az ablakba kitett csizmákba ajándékot helyező titokzatos Mikulás hagyománya egyébként körülbelül egy évszázadra tekint vissza. Részleteket itt lehet bővebben olvasni arról, hogy pontosan mikor is érkezik a Mikulás.

Sokak számára nem egyértelmű, hogy melyik napon is érkezik meg a Mikulás. Fotó: Metropol

Az orvosokat is megdöbbentette a magyar nő esete. Schwarz Julianna túl van több sikertelen lombikbeültetésen, egy váláson, és augusztus végén mellrákot diagnosztizáltak nála. Az első kemoterápiás kezelések nem segítettek neki, így másféle kemoterápiát kap. Julianna a TikTokon videónaplót vezet a küzdelméről, amivel rengeteg embernek ad erőt.

A mellrákkal küzdő Julianna története rengeteg embernek ad erőt. Fotó: freepik.com / Illusztráció

Emlékszel még milyen volt a karácsony a szocializmus idején? Ha nem, akkor megmutatjuk, hogy milyenek voltak ebben az időszakban a belvárosi kirakatok. A retró képek segítségével újra átélhetjük, hogyan készült az ország karácsonyra.

Nosztalgia a szocializmus kirakatai előtt. Fotó: Fortepan / Gyulai Gaál Krisztián

Decemberen borult, ködös, párás, nyirkos, hideg, fényszegény időjárásra számíthatunk, ami sem az immunrendszerünkre, sem a mentális egészségünkre nincs jó hatással. Dr. Pintér Ferenc, a Meteo Klinika igazgatója elárulta, hogy mit tehetünk a téli depresszió ellen.

Sokak szervezete megsínyli a decemberi időjárást. Fotó: Brett Sayles / Pexels (illusztráció)

Budapest a világ egyik legszemetesebb városa – legalábbis egy friss nemzetközi rangsor szerint. A listát egy utazásszervező portál, a Radical Storage állította össze, amely 100 nagyváros több mint 70 ezer Google-értékelését vizsgálta meg.