Mikor is jön a Mikulás? Most kiderült!
Ezek voltak a héten a legolvasottabb cikkek. Megmutattuk, hogy mikor jön a Mikulás, de a mellrákkal küzdő Julianna, a retró karácsonyi kirakatok és az időjárás, valamint Budapest kétes elismerése is népszerű volt.
Vajon csak a neve napján vagy már december 5-én meglátogatja a gyerekeket a Mikulás? Az ablakba kitett csizmákba ajándékot helyező titokzatos Mikulás hagyománya egyébként körülbelül egy évszázadra tekint vissza. Részleteket itt lehet bővebben olvasni arról, hogy pontosan mikor is érkezik a Mikulás.
Az orvosokat is megdöbbentette a magyar nő esete. Schwarz Julianna túl van több sikertelen lombikbeültetésen, egy váláson, és augusztus végén mellrákot diagnosztizáltak nála. Az első kemoterápiás kezelések nem segítettek neki, így másféle kemoterápiát kap. Julianna a TikTokon videónaplót vezet a küzdelméről, amivel rengeteg embernek ad erőt.
Emlékszel még milyen volt a karácsony a szocializmus idején? Ha nem, akkor megmutatjuk, hogy milyenek voltak ebben az időszakban a belvárosi kirakatok. A retró képek segítségével újra átélhetjük, hogyan készült az ország karácsonyra.
Decemberen borult, ködös, párás, nyirkos, hideg, fényszegény időjárásra számíthatunk, ami sem az immunrendszerünkre, sem a mentális egészségünkre nincs jó hatással. Dr. Pintér Ferenc, a Meteo Klinika igazgatója elárulta, hogy mit tehetünk a téli depresszió ellen.
Budapest a világ egyik legszemetesebb városa – legalábbis egy friss nemzetközi rangsor szerint. A listát egy utazásszervező portál, a Radical Storage állította össze, amely 100 nagyváros több mint 70 ezer Google-értékelését vizsgálta meg.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre